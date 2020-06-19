«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры

Встреча оказалась под угрозой срыва после того, как донской клуб ушел на карантин из-за того, что у нескольких футболистов был диагностирован коронавирус. В «Сочи» сообщили, что не поддерживают идею о переносе матча. В клубе считают, что это приведет к проблемам с доигровкой всех матчей.