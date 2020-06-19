«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает группа сочинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает группа сочинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Встреча пройдет 19 июня. Начало матча — в 20.00 (мск).
Встреча оказалась под угрозой срыва после того, как донской клуб ушел на карантин
Президент ростовчан Арташес Арутюнянц сообщил, что Российский футбольный союз был не против изменений в расписании, однако для переноса требовалось согласие «Сочи».
Для участия в матче в заявке команды должно быть не менее 16 человек, в числе которых — два вратаря.