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13:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает группа сочинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча пройдет 19 июня. Начало матча — в 20.00 (мск).

Встреча оказалась под угрозой срыва после того, как донской клуб ушел на карантин из-за того, что у нескольких футболистов был диагностирован коронавирус. В «Сочи» сообщили, что не поддерживают идею о переносе матча. В клубе считают, что это приведет к проблемам с доигровкой всех матчей.

Президент ростовчан Арташес Арутюнянц сообщил, что Российский футбольный союз был не против изменений в расписании, однако для переноса требовалось согласие «Сочи».

Для участия в матче в заявке команды должно быть не менее 16 человек, в числе которых — два вратаря.

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