Валерий Карпин: Не знаю, кто там сыграет с «Сочи». Мы сидим на карантине
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что гостевой матч 23-го тура Тинькофф
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что гостевой матч 23-го тура Тинькофф
В «Ростове» вспышка коронавируса, но матч с «Сочи» состоится. Подробности.
Проведение встречи было под угрозой
— Каким составом сыграете с «Сочи»?
— Без понятия.
— Но матч же состоится.
— Без понятия. Я не в курсе.
— Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились.
— Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю,
интернет.
— То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?
— Что значит «полетите». Вы про кого говорите?
— Про «Ростов».
— Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.
— Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?
— Да если даже и состоится.
— Но ведь можно же дозаявить игроков.
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