Валерий Карпин: Не знаю, кто там сыграет с «Сочи». Мы сидим на карантине

Источник: Спорт-Экспресс

В «Ростове» вспышка коронавируса, но матч с «Сочи» состоится. Подробности.

Проведение встречи было под угрозой из-за вспышки коронавируса в ростовской команде. Сегодня утром пресс-служба «Сочи» опубликовала сообщение, что игра состоится по расписанию. По данным «СЭ», за «Ростов», скорее всего, будут играть футболисты академии 2003 года рождения.

— Каким составом сыграете с «Сочи»?

— Без понятия.

— Но матч же состоится.

— Без понятия. Я не в курсе.

— Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились.

— Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю,

интернет.

— То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?

— Что значит «полетите». Вы про кого говорите?

— Про «Ростов».

— Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.

— Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?

— Да если даже и состоится. Мы-то тут причем? Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим. Кто там будет играть с «Сочи», я не знаю.

— Но ведь можно же дозаявить игроков.