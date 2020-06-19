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13:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Не знаю, кто там сыграет с «Сочи». Мы сидим на карантине

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что гостевой матч 23-го тура Тинькофф премьер-лиги с «Сочи» все-таки состоится.

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Источник: Спорт-Экспресс

В «Ростове» вспышка коронавируса, но матч с «Сочи» состоится. Подробности.

Проведение встречи было под угрозой из-за вспышки коронавируса в ростовской команде. Сегодня утром пресс-служба «Сочи» опубликовала сообщение, что игра состоится по расписанию. По данным «СЭ», за «Ростов», скорее всего, будут играть футболисты академии 2003 года рождения.

— Каким составом сыграете с «Сочи»?

— Без понятия.

— Но матч же состоится.

— Без понятия. Я не в курсе.

— Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились.

— Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю,

интернет.

— То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?

— Что значит «полетите». Вы про кого говорите?

— Про «Ростов».

— Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.

— Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?

— Да если даже и состоится. Мы-то тут причем? Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим. Кто там будет играть с «Сочи», я не знаю.

— Но ведь можно же дозаявить игроков.

— Я-то откуда знаю. Я на карантине. В «тюрьме». А что на воле происходит, я не в курсе. Повторяю, я не знаю.. Кто там кого заявляет, кто поедет в «Сочи»… Я не знаю (Виталий Айрапетов).

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