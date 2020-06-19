ФК «Оренбург» заявил Парамонова в качестве главного тренера команды

До этого Парамонов выполнял обязанности помощника главного тренера, специалист обладает тренерской лицензией категории Pro. В мае «Оренбург» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильшат Айткулов. Ранее клуб покинул Владимир Федотов, который в январе возглавил «Сочи».