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16:34 (мск), источник: ТАСС

ФК «Оренбург» заявил Парамонова в качестве главного тренера команды

ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб «Оренбург» заявил Константина Парамонова на должность главного тренера команды до конца сезона Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

До этого Парамонов выполнял обязанности помощника главного тренера, специалист обладает тренерской лицензией категории Pro. В мае «Оренбург» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильшат Айткулов. Ранее клуб покинул Владимир Федотов, который в январе возглавил «Сочи».

Сезон Тинькофф — Российской премьер лиги возобновится 19 июня. «Оренбург» в первом матче сыграет в гостях с московским «Локомотивом», встреча пройдет 21 июня. В турнирной таблице «Оренбург» занимает 13-е место, набрав 23 очка.

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