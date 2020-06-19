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16:32 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» заявил, что не нарушал медицинский регламент, несмотря на коронавирус у игроков

ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб «Ростов» соблюдал предписания Роспотребнадзора и не допускал нарушений медицинского регламента. Об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что шестеро футболистов основного состава ростовской команды были инфицированы коронавирусом, после чего 42 сотрудника клуба, включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин. 19 июня клуб встретится в гостевом матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Сочи», тур станет первым после вызванной пандемией паузы. На данный момент «Ростов» дозаявляет игроков 2002—2003 года рождения для участия в матче.

«Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. “Ростов” соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал “Ростов”, не застрахован никто», — говорится в заявлении клуба.

Сезон в РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Сочи» располагается на 12-й строчке, в его активе 24 очка.

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