«Ростов» заявил, что не нарушал медицинский регламент, несмотря на коронавирус у игроков

Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что шестеро футболистов основного состава ростовской команды были инфицированы коронавирусом, после чего 42 сотрудника клуба, включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин. 19 июня клуб встретится в гостевом матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Сочи», тур станет первым после вызванной пандемией паузы. На данный момент «Ростов» дозаявляет игроков 2002—2003 года рождения для участия в матче.

«Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. “Ростов” соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал “Ростов”, не застрахован никто», — говорится в заявлении клуба.