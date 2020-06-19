«Ростов» заявил, что не нарушал медицинский регламент, несмотря на коронавирус у игроков
ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб «Ростов» соблюдал предписания Роспотребнадзора и не допускал нарушений медицинского регламента. Об этом говорится в заявлении
ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб «Ростов» соблюдал предписания Роспотребнадзора и не допускал нарушений медицинского регламента. Об этом говорится в заявлении
В среду стало известно, что шестеро футболистов основного состава ростовской команды были инфицированы коронавирусом, после чего 42 сотрудника клуба, включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин. 19 июня клуб встретится в гостевом матче 23-го тура Тинькофф — Российской
«Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. “Ростов” соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал “Ростов”, не застрахован никто», — говорится в заявлении клуба.
Сезон в РПЛ был прерван