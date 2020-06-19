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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одиннадцать воспитанников академии «Ростова» выйдут на матч с «Сочи»

В стартовом составе «Ростова» на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» выйдут 11 воспитанников футбольной академии ростовского клуба, сообщается на странице команды в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сегодня на поле в стартовом составе выйдут 11 воспитанников академии ФК “Ростов”. Парням нужна наша поддержка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в заявку «Ростова» на игру вошли 18 футболистов, которые представляют молодежный состав, а также юношескую команду 2003 года рождения.

Заявка выглядит следующим образом: Денис Попов, Вадим Лукьянов, Владимир Абрамов, Никита Куприянов, Никита Колотиевский, Сергей Кочканян, Тамаз Топурия, Данил Хромов (все — молодежный состав), Тимофей Калистратов, Вильям Рогава, Ринат Мамедов, Кирилл Гирнык, Павел Горелов, Роман Романов, Никита Каштан, Иван Комаров, Максим Ставцев, Алексей Корниенко (все — «Ростов-2003»).

Также сообщается, что вместе с командой на игру в Сочи отправился президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Встреча «Сочи» — «Ростов» пройдет в пятницу на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 мск. В среду «Ростов» объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава. В пятницу «Сочи» на своем сайте объявил, что матч с «Ростовом» состоится в запланированную дату.

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