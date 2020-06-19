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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Старший тренер дубля «Ростова» Тедеев будет руководить первой командой в матче с «Сочи»

В матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Ростов» командой гостей будет руководить Заурбек Тедеев — старший тренер молодежной команды ростовчан.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Ранее стало известно, что в заявке «Ростова» на игру будет 8 игроков молодежной команды и еще 10 — из команды 2003 года рождения. Это связано с тем, что команда ушла на карантин из-за того, что шесть игроков заразились коронавирусом. Матч «Сочи» — «Ростов» начнется в 20.00 по московскому времени.

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