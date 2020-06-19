Старший тренер дубля «Ростова» Тедеев будет руководить первой командой в матче с «Сочи»

Ранее стало известно, что в заявке «Ростова» на игру будет 8 игроков молодежной команды и еще 10 — из команды 2003 года рождения. Это связано с тем, что команда ушла на карантин из-за того, что шесть игроков заразились коронавирусом. Матч «Сочи» — «Ростов» начнется в 20.00 по московскому времени.