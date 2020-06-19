Фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны на 20-й минуте матчей РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Кроме того, до конца текущего чемпионата фанаты «Локомотива» откажутся от какой-либо масштабной визуальной поддержки, в то время как вокальная поддержка будет направлена на корректное выражение общего мнения болельщиков о действиях руководства клуба. Также фанаты откажутся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба.

«Мы не являемся сторонниками мифического “ФК Семин”. Мы не противопоставляем себя клубу “Локомотив”. Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть. Сейчас наша цель — перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб», — говорится в сообщении фанатов «Локомотива».

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»

«Наша задача — каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности — о совершенном ими преступлении против “Локомотива” и всего российского футбола. Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием. С тем самым пониманием, которое они продемонстрировали при прощании с человеком, сделавшим их чемпионами, медалистами и обладателями кубков. Призываем всех болельщиков “Локомотива”, планирующих посещение ближайших матчей, присоединиться к нашим активностям и выразить мнение по поводу произошедшего», — добавляется в заявлении.

В середине мая объединения болельщиков «Локомотива» требовали отставки совета директоров и менеджмента клуба после объявления об уходе Семина с поста главного тренера. 1 июня Семина в этой должности сменил серб Марко Николич. «Локомотив» с 41 очком занимает второе место в таблице и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на девять баллов.