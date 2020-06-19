Фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны на 20-й минуте матчей РПЛ
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фанаты московского «Локомотива» будут покидать трибуны стадиона на 20-й минуте матчей Российской
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фанаты московского «Локомотива» будут покидать трибуны стадиона на 20-й минуте матчей Российской
Кроме того, до конца текущего чемпионата фанаты «Локомотива» откажутся от
«Мы не являемся сторонниками мифического “ФК Семин”. Мы не противопоставляем себя клубу “Локомотив”. Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть. Сейчас наша цель — перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб», — говорится в сообщении фанатов «Локомотива».
«Наша задача — каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности — о совершенном ими преступлении против “Локомотива” и всего российского футбола. Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием. С тем самым пониманием, которое они продемонстрировали при прощании с человеком, сделавшим их чемпионами, медалистами и обладателями кубков. Призываем всех болельщиков “Локомотива”, планирующих посещение ближайших матчей, присоединиться к нашим активностям и выразить мнение по поводу произошедшего», — добавляется в заявлении.
В середине мая объединения болельщиков «Локомотива» требовали отставки совета директоров и менеджмента клуба после объявления об уходе Семина с поста главного тренера. 1 июня Семина в этой должности сменил серб Марко Николич. «Локомотив» с 41 очком занимает второе место в таблице и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на девять баллов.
«Локомотив» в воскресенье в первом матче после паузы, вызванной пандемией коронавируса, примет «Оренбург». Ранее во вторник московский клуб сообщил, что матч с «Оренбургом» в связи с требованиями Роспотребнадзроа о заполняемости стадиона на 10% смогут посетить 2 732 владельца абонементов, причем квота Южной трибуны, где располагаются активные фанаты железнодорожников, составит 1 375 мест.