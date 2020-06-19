«Сочи» — «Ростов»: составы команд. Хозяева сыграют основой против молодежки
Стали известны составы «Сочи» и «Ростова» на матч 23-го тура
Стали известны составы «Сочи» и «Ростова» на матч 23-го тура
Как ранее стало известно, дончане заявили на игру футболистов молодежной команды и юниоров 2003 года рождения. У команды шесть футболистов основы заразились коронавирусом, вся первая команда села на карантин, а «Сочи» отказался переносить игру.
Запасные — Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.
Запасные — Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.
Игра «Сочи» — «Ростов» начнется в 20.00 по московскому времени.