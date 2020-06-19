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19:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — «Ростов»: составы команд. Хозяева сыграют основой против молодежки

Стали известны составы «Сочи» и «Ростова» на матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как ранее стало известно, дончане заявили на игру футболистов молодежной команды и юниоров 2003 года рождения. У команды шесть футболистов основы заразились коронавирусом, вся первая команда села на карантин, а «Сочи» отказался переносить игру.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.

Запасные — Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

«Ростов»: Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.

Запасные — Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.

Игра «Сочи» — «Ростов» начнется в 20.00 по московскому времени.

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