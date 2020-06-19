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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто будет руководить «Спартаком» в Туле вместо Тедеско

Сегодня вечером «Спартак» на автобусе прибыл в Тулу, где завтра проведет свой первый после паузы в РПЛ матч с «Арсеналом» (16.30).

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Источник: Спорт-Экспресс

Футболистов и тренеров встречали врач Михаил Бутовский и начальник команды Василий Козловцев — они прибыли на место еще вчера, чтобы подготовить и обеспечить все условия в гостинице, где москвичам выделен целый этаж, изолированный от остальных постояльцев.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 23, 20.06.2020, 16:30

Арсенал Т-Спартак-

Руководить игрой красно-белых от бровки будет Андреас Хинкель, ассистент Доменико Тедеско. Сам главный тренер, пропускающий встречу из-за дисквалификации (четыре желтых карточки) посмотрит встречу из ВИП-ложи стадиона в компании генерального директора столичного клуба Томаса Цорна.

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