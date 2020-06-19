Кто будет руководить «Спартаком» в Туле вместо Тедеско

Футболистов и тренеров встречали врач Михаил Бутовский и начальник команды Василий Козловцев — они прибыли на место еще вчера, чтобы подготовить и обеспечить все условия в гостинице, где москвичам выделен целый этаж, изолированный от остальных постояльцев.