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20:38 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом матче после возобновления РПЛ

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» обыграл на выезде самарские «Крылья Советов» со счетом 4:2 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча стала первой после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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Источник: ИТАР-ТАСС

На «Самара-Арене» присутствовал 4231 зритель. Первый гол в чемпионате поле трехмесячного перерыва забил капитан «Крыльев Советов» Тарас Бурлак (6-я минута), также у самарцев забитым мячом отметился Максим Глушенков (88). В составе «Ахмата» отличились Владимир Ильин (54, 66), Денис Глушаков (61) и Бернард Бериша (69).

Последний раз до этого «Ахмат» забивал четыре мяча в РПЛ в апреле 2017 года. Перешедший зимой из «Урала» Ильин провел четвертый матч за грозненский клуб и забил первые два мяча за команду. «Крылья Советов» не могут обыграть «Ахмат» с мая 2016 года (1:0).

«Ахмат» поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. Теперь «Крылья Советов» замыкают таблицу, в активе самарцев 22 очка в 23 матчах. В следующем туре «Крылья Советов» 26 июня сыграют в Санкт-Петербурге с лидером чемпионата «Зенитом», «Ахмат» в тот же день примет «Сочи».

В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на игру в Самаре были приглашены 300 медицинских работников, на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. На 20-й минуте встреча на «Самара-Арене» была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига — 16 мая. 11 июня — испанская, 17 июня — английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен, в матче в пятницу команды не использовали полную квоту.

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Крылья Советов
2:4
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 4107 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичИгорь Шалимов
Голы
Тарас Бурлак(Никита Чернов, Дмитрий Комбаров)6′
Владимир Ильин54′
Максим Глушенков(Александр Гацкан, Антон Зиньковский)89′
Денис Глушаков(Мирослав Богосавац)59′
Владимир Ильин66′
Бернард Бериша(Одисе Роши)69′
Составы команд
39Евгений Фролов
16Евгений Городов
3Никита Чернов
62′
3Максим Ненахов
18Мехди Зеффан
8Мирослав Богосавац
90Тарас Бурлак
15Андрей Семенов
8Александр Гацкан
90+1′
20Зоран Нижич
72′
11Денис Попович
11Силва Лима Исмаэл
15Максим Глушенков
19Олег Иванов
17Антон Зиньковский
21Одисе Роши
23Дмитрий Комбаров
29Владимир Ильин
40Артем Тимофеев
77Бернард Бериша
1′
77Дмитрий Кабутов
63′
88Денис Глушаков
69Егор Голенков
79′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)26
5Удары в створ11
0Штанги, перекладины1
5Угловые6
11Фолы18
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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