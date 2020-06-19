«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом матче после возобновления РПЛ
САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» обыграл на выезде самарские «Крылья Советов» со счетом 4:2 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» обыграл на выезде самарские «Крылья Советов» со счетом 4:2 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
На «Самара-Арене» присутствовал 4231 зритель. Первый гол в чемпионате поле трехмесячного перерыва забил капитан «Крыльев Советов» Тарас Бурлак (6-я минута), также у самарцев забитым мячом отметился Максим Глушенков (88). В составе «Ахмата» отличились Владимир Ильин (54, 66), Денис Глушаков (61) и Бернард Бериша (69).
Последний раз до этого «Ахмат» забивал четыре мяча в РПЛ в апреле 2017 года. Перешедший зимой из «Урала» Ильин провел четвертый матч за грозненский клуб и забил первые два мяча за команду. «Крылья Советов» не могут обыграть «Ахмат» с мая 2016 года (1:0).
«Ахмат» поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. Теперь «Крылья Советов» замыкают таблицу, в активе самарцев 22 очка в 23 матчах. В следующем туре «Крылья Советов» 26 июня сыграют в
В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на игру в Самаре были приглашены 300 медицинских работников, на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. На 20-й минуте встреча на «Самара-Арене» была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.
Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига — 16 мая. 11 июня — испанская, 17 июня — английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен, в матче в пятницу команды не использовали полную квоту.
|Миодраг Божович
|Игорь Шалимов
|Тарас Бурлак(Никита Чернов, Дмитрий Комбаров)
|6′
|Владимир Ильин
|54′
|Максим Глушенков(Александр Гацкан, Антон Зиньковский)
|89′
|Денис Глушаков(Мирослав Богосавац)
|59′
|Владимир Ильин
|66′
|Бернард Бериша(Одисе Роши)
|69′
|39
|Евгений Фролов
|16
|Евгений Городов
|3
|Никита Чернов
62′
|3
|Максим Ненахов
|18
|Мехди Зеффан
|8
|Мирослав Богосавац
|90
|Тарас Бурлак
|15
|Андрей Семенов
|8
|Александр Гацкан
90+1′
|20
|Зоран Нижич
72′
|11
|Денис Попович
|11
|Силва Лима Исмаэл
|15
|Максим Глушенков
|19
|Олег Иванов
|17
|Антон Зиньковский
|21
|Одисе Роши
|23
|Дмитрий Комбаров
|29
|Владимир Ильин
|40
|Артем Тимофеев
|77
|Бернард Бериша
1′
|77
|Дмитрий Кабутов
63′
|88
|Денис Глушаков
|69
|Егор Голенков
79′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|26
|5
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)