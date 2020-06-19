«Ахмат» победил «Крылья Советов» в первом матче после возобновления РПЛ

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На «Самара-Арене» присутствовал 4231 зритель. Первый гол в чемпионате поле трехмесячного перерыва забил капитан «Крыльев Советов» Тарас Бурлак (6-я минута), также у самарцев забитым мячом отметился Максим Глушенков (88). В составе «Ахмата» отличились Владимир Ильин (54, 66), Денис Глушаков (61) и Бернард Бериша (69).

Последний раз до этого «Ахмат» забивал четыре мяча в РПЛ в апреле 2017 года. Перешедший зимой из «Урала» Ильин провел четвертый матч за грозненский клуб и забил первые два мяча за команду. «Крылья Советов» не могут обыграть «Ахмат» с мая 2016 года (1:0).

«Ахмат» поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. Теперь «Крылья Советов» замыкают таблицу, в активе самарцев 22 очка в 23 матчах. В следующем туре «Крылья Советов» 26 июня сыграют в Санкт-Петербурге с лидером чемпионата «Зенитом», «Ахмат» в тот же день примет «Сочи».

В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на игру в Самаре были приглашены 300 медицинских работников, на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. На 20-й минуте встреча на «Самара-Арене» была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.