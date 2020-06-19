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22:09 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» со счетом 10:1 разгромил «Ростов», игравший самым молодым составом в истории РПЛ

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле победил «Ростов» со счетом 10:1 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет на 47-й секунде встречи открыл 17-летний футболист «Ростова» Роман Романов. В составе «Сочи» голы забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (46, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86), Никита Колдунов (87). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Владимир Абрамов (7). 17-летний голкипер дончан Денис Попов на 26-й минуте отразил пенальти в исполнении Заболотного.

«Ростов» выпустил самый молодой состав в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки — 17,2 года. «Ростов» не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. «Сочи» отказался переносить матч на более поздний срок.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига — 16 мая. 11 июня — испанская, 17 июня — английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Сочи
10:1
Первый тайм: 4:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт
Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
617646′
644811′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)51′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
46′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′59′
57Никита Колотиевский
46′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
39Удары (всего)2
25Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
15Угловые1
13Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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