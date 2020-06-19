«Сочи» со счетом 10:1 разгромил «Ростов», игравший самым молодым составом в истории РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Счет на 47-й секунде встречи открыл 17-летний футболист «Ростова» Роман Романов. В составе «Сочи» голы забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (46, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86), Никита Колдунов (87). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Владимир Абрамов (7). 17-летний голкипер дончан Денис Попов на 26-й минуте отразил пенальти в исполнении Заболотного.

«Ростов» выпустил самый молодой состав в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки — 17,2 года. «Ростов» не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. «Сочи» отказался переносить матч на более поздний срок.