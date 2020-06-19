«Сочи» со счетом 10:1 разгромил «Ростов», игравший самым молодым составом в истории РПЛ
СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле победил «Ростов» со счетом 10:1 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле победил «Ростов» со счетом 10:1 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
Счет на 47-й секунде встречи открыл 17-летний футболист «Ростова» Роман Романов. В составе «Сочи» голы забили Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (46, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86), Никита Колдунов (87). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Владимир Абрамов (7). 17-летний голкипер дончан Денис Попов на 26-й минуте отразил пенальти в исполнении Заболотного.
«Ростов» выпустил самый молодой состав в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки — 17,2 года. «Ростов» не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. «Сочи» отказался переносить матч на более поздний срок.
Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига — 16 мая. 11 июня — испанская, 17 июня — английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии. Матчи чемпионата России проходят со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Владимир Федотов
|Валерий Карпин
|61764
|6′
|64481
|1′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|15′
|Александр Кокорин(Кирилл Заика)
|44′
|Антон Заболотный(Кирилл Заика)
|45+1′
|Антон Заболотный
|47′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|51′
|Иван Новосельцев
|53′
|Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)
|74′
|Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)
|86′
|Никита Колдунов
|87′
|Антон Заболотный
|26′
|35
|Сослан Джанаев
|46
|Денис Попов
|32
|Миха Мевля
|65
|Тимофей Калистратов
|45
|Иван Миладинович
|72
|Владимир Абрамов
|27
|Кирилл Заика
|60
|Павел Горелов
63′
|24
|Эльмир Набиуллин
|66
|Вильям Рогава
|17
|Андрей Мостовой
|71
|Кирилл Гирнык
25′
|25
|Иван Новосельцев
56′
|52
|Роман Романов
46′
|56
|Вадим Милютин
|98
|Сергей Кочканян
|34
|Тимофей Маргасов
38′59′
|57
|Никита Колотиевский
46′
|95
|Жаннелли Имбюла
|84
|Алексей Корниенко
|18
|Никита Бурмистров
42′69′
|58
|Тамаз Топурия
43′61′
|8
|Никита Колдунов
|62
|Иван Комаров
|9
|Антон Заболотный
60′
|74
|Никита Куприянов
73′
|77
|Дмитрий Полоз
|61
|Никита Каштан
|91
|Александр Кокорин
69′
|75
|Данил Хромов
80′
|58
|Андрей Боковой
|82
|Максим Ставцев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Голевые моменты
|1
|39
|Удары (всего)
|2
|25
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|15
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)