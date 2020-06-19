Пацаны из «Ростова» могут гордиться собой. Пропустили 10 голов, но бились как звери — особенно крут кипер Попов
А Роман Романов забил «Сочи» уже на 52-й секунде!
А Роман Романов забил «Сочи» уже на 52-й секунде!
Матч «Сочи» — «Ростов» — именно то, как должен был вернуться бессмысленный и беспощадный русский футбол. Гости южного дерби приехали самым молодым составом в истории РПЛ — 17,2 года.
А вот «Сочи» выставили всю основу. Это и понятно: команда Ротенберга балансирует над зоной вылета и рисковала бы опуститься в нее, если бы вдруг проиграла дублю ростовчан. Кстати, комментарии в инстаграме «Сочи» под фото с составом были закрыты — видимо, боятся негатива.
Причем после 52-й секунды казалось, что «Сочи» с пацанами из ростовской школы действительно не справится. Форвард Роман Романов (кстати, оказалось, что он воспитанник «Спартака» и даже набил на руку ромб) технично разобрался с защитниками и открыл счет.
Несмотря на все, что будет дальше — этот матч 17-летний полузащитник точно запомнит навсегда с положительной стороны.
Еще один герой «Ростова» — кипер Денис Попов. Полный тезка легендарного форварда ЦСКА (кстати, сейчас
За тайм Попов сделал 9 сейвов, а за весь матч — 15, и это рекорд РПЛ за всю историю. Пусть до перерыва Денис пропустил дважды, но тащил невероятные мячи, в том числе — пенальти от Антона Заболотного. Несмотря на то, что позже одиозный нападающий сделает дубль, смеяться над той «точкой» будут еще долго.
«От гола только радостные эмоции, — сказал в перерыве автор единственного гола “Ростова” Роман Романов. — Результат сейчас не радует. Вообще проигрываем “Сочи” только по “физике”. Чисто физически они нас обыгрывают. Попов? Он в порядке. Всегда так играет».
После перерыва молодые ростовчане совсем перестали тянуть уровень РПЛ. А «Сочи» соперника вообще не жалели: Кокорин оформил свой третий
10:1 — самая крупная победа в истории лиги. Предыдущий рекорд держался довольно долго, с осени 2000-го — тогда «Локомотив» забил девять безответных в ворота «Элисты». Спустя 20 лет юноши из «Ростова» смогли пропустить больше. Зато запомнятся героями, кажется, в глазах всех зрителей РПЛ.
Но у ростовчан теперь большие проблемы. Уже в этом туре в случае победы над «Зенитом» сместить их с 4-го места может ЦСКА. А разница мячей команды Карпина теперь отрицательная: -4.
И все еще непонятно, сколько именно матчей вместо ростовской основы проведут 17-летние пацаны.
|Владимир Федотов
|Валерий Карпин
|61764
|7′
|64481
|1′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|15′
|Александр Кокорин(Кирилл Заика)
|44′
|Антон Заболотный(Кирилл Заика)
|45+1′
|Антон Заболотный
|47′
|Александр Кокорин(Никита Бурмистров)
|52′
|Иван Новосельцев
|53′
|Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)
|74′
|Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)
|86′
|Никита Колдунов
|87′
|Антон Заболотный
|26′
|35
|Сослан Джанаев
|46
|Денис Попов
|32
|Миха Мевля
|65
|Тимофей Калистратов
|45
|Иван Миладинович
|72
|Владимир Абрамов
|27
|Кирилл Заика
|60
|Павел Горелов
63′
|24
|Эльмир Набиуллин
|66
|Вильям Рогава
|17
|Андрей Мостовой
|71
|Кирилл Гирнык
25′
|25
|Иван Новосельцев
56′
|52
|Роман Романов
45′
|56
|Вадим Милютин
|98
|Сергей Кочканян
|34
|Тимофей Маргасов
38′60′
|57
|Никита Колотиевский
45′
|95
|Жаннелли Имбюла
|84
|Алексей Корниенко
|18
|Никита Бурмистров
42′69′
|58
|Тамаз Топурия
43′61′
|8
|Никита Колдунов
|62
|Иван Комаров
|9
|Антон Заболотный
60′
|74
|Никита Куприянов
73′
|77
|Дмитрий Полоз
|61
|Никита Каштан
|91
|Александр Кокорин
69′
|75
|Данил Хромов
80′
|58
|Андрей Боковой
|82
|Максим Ставцев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Голевые моменты
|1
|43
|Удары (всего)
|2
|26
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)