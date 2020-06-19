Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вильярреал
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Леганес
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ростов
101
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Саутгемптон
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Слуцк
Неман
01
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Ахмат
24
Футбол. Зарубежный
17:00
Славия М
Смолевичи
21
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
10«Реал» победил «Валенсию»
22:54 (мск), источник: Sport24

Пацаны из «Ростова» могут гордиться собой. Пропустили 10 голов, но бились как звери — особенно крут кипер Попов

А Роман Романов забил «Сочи» уже на 52-й секунде!

Наверх

Матч «Сочи» — «Ростов» — именно то, как должен был вернуться бессмысленный и беспощадный русский футбол. Гости южного дерби приехали самым молодым составом в истории РПЛ — 17,2 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот «Сочи» выставили всю основу. Это и понятно: команда Ротенберга балансирует над зоной вылета и рисковала бы опуститься в нее, если бы вдруг проиграла дублю ростовчан. Кстати, комментарии в инстаграме «Сочи» под фото с составом были закрыты — видимо, боятся негатива.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причем после 52-й секунды казалось, что «Сочи» с пацанами из ростовской школы действительно не справится. Форвард Роман Романов (кстати, оказалось, что он воспитанник «Спартака» и даже набил на руку ромб) технично разобрался с защитниками и открыл счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на все, что будет дальше — этот матч 17-летний полузащитник точно запомнит навсегда с положительной стороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один герой «Ростова» — кипер Денис Попов. Полный тезка легендарного форварда ЦСКА (кстати, сейчас Попов-старший тренирует ростовский СКА) в первые 15 минут абсолютно потерялся на поле. Автогол защитника Абрамова и следующий за ним мяч Кокорина, превратившие 0:1 в 2:1 — тому следствие. Но потом парень поймал кураж.

За тайм Попов сделал 9 сейвов, а за весь матч — 15, и это рекорд РПЛ за всю историю. Пусть до перерыва Денис пропустил дважды, но тащил невероятные мячи, в том числе — пенальти от Антона Заболотного. Несмотря на то, что позже одиозный нападающий сделает дубль, смеяться над той «точкой» будут еще долго.

Во время загрузки произошла ошибка.

«От гола только радостные эмоции, — сказал в перерыве автор единственного гола “Ростова” Роман Романов. — Результат сейчас не радует. Вообще проигрываем “Сочи” только по “физике”. Чисто физически они нас обыгрывают. Попов? Он в порядке. Всегда так играет».

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва молодые ростовчане совсем перестали тянуть уровень РПЛ. А «Сочи» соперника вообще не жалели: Кокорин оформил свой третий хет-трик в РПЛ, у Полоза — дубль, забил дублер Колдунов и даже легендарный Иван Новосельцев!

10:1 — самая крупная победа в истории лиги. Предыдущий рекорд держался довольно долго, с осени 2000-го — тогда «Локомотив» забил девять безответных в ворота «Элисты». Спустя 20 лет юноши из «Ростова» смогли пропустить больше. Зато запомнятся героями, кажется, в глазах всех зрителей РПЛ.

Но у ростовчан теперь большие проблемы. Уже в этом туре в случае победы над «Зенитом» сместить их с 4-го места может ЦСКА. А разница мячей команды Карпина теперь отрицательная: -4.

И все еще непонятно, сколько именно матчей вместо ростовской основы проведут 17-летние пацаны.

Читайте также
Сочи
10:1
Первый тайм: 4:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2807 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
617647′
644811′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
13Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская фигуристка ушла в порно после окончания карьеры. У нее уже 30 млн просмотров на Pornhub
Рита Дакота выругалась, комментируя обнаженное фото дочери Кафельникова
В первом матче после возобновления РПЛ было забито шесть голов
Вячеслав Колосков назвал матч в Сочи позором российского футбола
Кто будет руководить «Спартаком» в Туле вместо Тедеско
«Севилья» принимает «Барсу» в чемпионате Испании (трансляции)
Фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны на 20-й минуте матчей
СКА обменял шесть хоккеистов в «Сочи» на Алтыбармакяна
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь