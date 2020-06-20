17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам

В матче с сочинцами 17-летний вратарь спасал ворота своей команды 15 раз. Рекорд РПЛ за всю историю подсчёта — 13 сейвов. Рекорд этого сезона чемпионата России — 11 сейвов.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.



За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.