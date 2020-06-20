17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам
Голкипер «Ростова» Денис Попов в матче 23-го тура с «Сочи» (1:10) установил рекорд Российской
Голкипер «Ростова» Денис Попов в матче 23-го тура с «Сочи» (1:10) установил рекорд Российской
В матче с сочинцами 17-летний вратарь спасал ворота своей команды 15 раз. Рекорд РПЛ за всю историю подсчёта — 13 сейвов. Рекорд этого сезона чемпионата России — 11 сейвов.
В матче 23-го тура Российской
За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава