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23:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Сочи» Федотов рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (10:1).

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Источник: РИА "Новости"

«В чём ценность этой победы? Это в целом отношение к футболу и своим болельщикам. Мы готовились, чтобы выглядеть сконцентрированной командой, независимо от соперника. Я всегда говорю, что это может быть топ-клуб или молодые пацаны, как получилось сегодня. Для них это большая школа — куда надо стремиться. Отмечу хорошую самоотдачу соперников и великолепнейшую игру вратаря.

Мы не то чтобы провалили первый тайм. До матча говорили о недооценке, хотя на разминке ребята не показали такой динамики. Подспудно это всё равно в голове сидело, не хватало игровой концентрации, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Первый тайм: 4:1
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Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
617647′
644811′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
13Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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