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19 июня, источник: Спорт РИА Новости

Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом», в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.

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Источник: РИА "Новости"
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Футболисты «Сочи» со счетом 10:1 разгромили «Ростов», за который выступали 16−17-летние игроки.

«Сочи» в пятницу дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1. За два дня до игры основная команда «Ростова» была вынуждена отправиться на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов.

«То, что произошло — это позор российского футбола и, в частности, для “Ростова”. Какими мозгами надо располагать, чтобы запустить срыв накануне старта? Кто-то поехал в гости, кто-то еще куда-то вышел… Мне кажется, это может ударить по имиджу нашего футбола на международной арене. Это элементарное разгильдяйство», — сказал Колосков по телефону.

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«Мне кажется, нужно и РФС, и РПЛ, и контрольным органам провести внутреннее расследование, понять, что произошло. Конкретные люди довели до такого результата и конкретные люди подставили этих мальчишек под этот самый результат. Если мы это дело спустим на тормозах, это будет неправильно. Этого не должно повториться. Почему месяц нельзя было посидеть на карантине? Что за дисциплина такая в команде? У меня такое в голове не укладывается», — добавил собеседник агентства.

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Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
617647′
644811′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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