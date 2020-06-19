Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской
«Сочи» в пятницу дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1. За два дня до игры основная команда «Ростова» была вынуждена отправиться на 14-дневный карантин
«То, что произошло — это позор российского футбола и, в частности, для “Ростова”. Какими мозгами надо располагать, чтобы запустить срыв накануне старта?
«Мне кажется, нужно и РФС, и РПЛ, и контрольным органам провести внутреннее расследование, понять, что произошло. Конкретные люди довели до такого результата и конкретные люди подставили этих мальчишек под этот самый результат. Если мы это дело спустим на тормозах, это будет неправильно. Этого не должно повториться. Почему месяц нельзя было посидеть на карантине? Что за дисциплина такая в команде? У меня такое в голове не укладывается», — добавил собеседник агентства.
|Владимир Федотов
|Валерий Карпин
|61764
|7′
|64481
|1′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|15′
|Александр Кокорин(Кирилл Заика)
|44′
|Антон Заболотный(Кирилл Заика)
|45+1′
|Антон Заболотный
|47′
|Александр Кокорин(Никита Бурмистров)
|52′
|Иван Новосельцев
|53′
|Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)
|74′
|Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)
|86′
|Никита Колдунов
|87′
|Антон Заболотный
|26′
|35
|Сослан Джанаев
|46
|Денис Попов
|32
|Миха Мевля
|65
|Тимофей Калистратов
|45
|Иван Миладинович
|72
|Владимир Абрамов
|27
|Кирилл Заика
|60
|Павел Горелов
63′
|24
|Эльмир Набиуллин
|66
|Вильям Рогава
|17
|Андрей Мостовой
|71
|Кирилл Гирнык
25′
|25
|Иван Новосельцев
56′
|52
|Роман Романов
45′
|56
|Вадим Милютин
|98
|Сергей Кочканян
|34
|Тимофей Маргасов
38′60′
|57
|Никита Колотиевский
45′
|95
|Жаннелли Имбюла
|84
|Алексей Корниенко
|18
|Никита Бурмистров
42′69′
|58
|Тамаз Топурия
43′61′
|8
|Никита Колдунов
|62
|Иван Комаров
|9
|Антон Заболотный
60′
|74
|Никита Куприянов
73′
|77
|Дмитрий Полоз
|61
|Никита Каштан
|91
|Александр Кокорин
69′
|75
|Данил Хромов
80′
|58
|Андрей Боковой
|82
|Максим Ставцев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Голевые моменты
|1
|43
|Удары (всего)
|2
|26
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)