Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

«Сочи» в пятницу дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1. За два дня до игры основная команда «Ростова» была вынуждена отправиться на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов.

«То, что произошло — это позор российского футбола и, в частности, для “Ростова”. Какими мозгами надо располагать, чтобы запустить срыв накануне старта? Кто-то поехал в гости, кто-то еще куда-то вышел… Мне кажется, это может ударить по имиджу нашего футбола на международной арене. Это элементарное разгильдяйство», — сказал Колосков по телефону.

«Мне кажется, нужно и РФС, и РПЛ, и контрольным органам провести внутреннее расследование, понять, что произошло. Конкретные люди довели до такого результата и конкретные люди подставили этих мальчишек под этот самый результат. Если мы это дело спустим на тормозах, это будет неправильно. Этого не должно повториться. Почему месяц нельзя было посидеть на карантине? Что за дисциплина такая в команде? У меня такое в голове не укладывается», — добавил собеседник агентства.