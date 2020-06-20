Тренер «Сочи»: Жалости к игрокам «Ростова» не испытываю

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

«Сочи» в пятницу дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1. За два дня до игры «Ростов» объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава, в связи с чем в заявку донской команды на матч вошли игроки молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2d5e09966a299c9f757" data-vnd="d2d5e09966a299c9f757" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2d5e09966a299c9f757" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Как можно жалеть этих пацанов? У многих могло не быть шанса сыграть в премьер-лиге, и такой шанс им предоставился. Я в 18−19 лет о таком мечтал. Это уже достаточно взрослые ребята. Жалости нет, это хороший опыт, теперь эти ребята четко понимают, куда двигаться и куда стремиться», — сказал Федотов.