Продолжение следует. ЦСКА и «Зенит» встретятся в первом после паузы туре РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

23-й тур чемпионата России посвящен медикам. В рамках акции матчи посетят работники сферы здравоохранения, инициаторами идеи были РФС и РПЛ. Как рассказал 18 июня директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин, на всех аренах размещены специальные баннеры, а игроки команд будут выходить на поле в повязках с надписью «Спасибо врачам». Это можно было увидеть в стартовых матчах между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (2:4), «Сочи» и «Ростовом» (10:1).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 20.06.2020, 19:00 ЦСКА - Зенит -

Последняя встреча в расписании игрового дня станет центральной во всем туре — занимающий первое место «Зенит» (50 очков) отправится в гости к идущему пятым ЦСКА (36). До вынужденной приостановки чемпионата России обе команды провели по три матча во время весенней части турнира, однако не смогли добиться в них максимальных результатов. «Зенит» набрал пять очков из девяти возможных, сыграв вничью со столичным «Локомотивом» и «Уфой» (оба раза — 0:0), а также крупно обыграв «Урал» (7:1). Армейцы набрали всего два очка — дома они сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и «Уфой» (0:0), а в гостях потерпели поражение от «Ростова» (2:3).

Во время перерыва в РПЛ команды провели по одному товарищескому матчу. Петербуржцы обыграли «Уфу» (1:0), а москвичи уступили «Арсеналу» (2:3). Также клубы продлили контракты с главными тренерами. Сергей Семак заключил с «Зенитом» соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон, а ЦСКА подписал договор с Виктором Гончаренко сроком на один год.

Команды подходят к игре с разными кадровыми ситуациями. У ЦСКА во встрече не сыграют полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов — первый восстанавливается после травмы бедра, второму была сделана операция на плече, его болельщики не увидят на поле до конца сезона. В «Зените» под вопросом находится участие в матче защитника Эмануэля Мамманы, который пропустил восемь месяцев из-за травмы крестообразных связок. Аргентинец приступил к тренировкам несколько дней назад.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?

Матч на «ВЭБ-Арене» станет 65-м в российской истории противостояния команд. Армейцы одержали 25 побед, петербуржцы были сильнее 22 раза, еще 17 встреч завершились вничью. В чемпионате России «Зенит» не обыгрывал ЦСКА с 2014 года (три ничьи и одно поражение). При этом в 2016 году в матчах за Кубок и Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга победил и завоевал два трофея.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 20.06.2020, 14:00 Урал - Рубин -

Возвращение футбола в Екатеринбург и Тулу

Игровой день начнется в Екатеринбурге, где сойдутся «Урал» (11-е место, 25 очков) и «Рубин» (14-е место, 23 очка). Екатеринбуржцы весной сыграли вничью с ЦСКА (1:1), а потом уступили «Сочи» (0:2) и «Зениту» (1:7). Казанский клуб в конце прошлого года назначил на пост главного тренера бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого. При нем команда сыграла вничью с «Тамбовом» (0:0), проиграла самарским «Крыльям Советов» (0:1) и победила «Арсенал» (1:0).

«Урал» во время паузы не проводил товарищеских матчей. «Рубин» сыграл против основного и молодежного составов «Крыльев Советов», обе встречи завершились со счетом 1:1. В субботу во встрече не примут участие форвард екатеринбуржцев Павел Погребняк и защитник команды из столицы Татарстана Николай Поярков. Первый был заражен коронавирусом и продолжает тренироваться под наблюдением, второй лечится и остается на самоизоляции.

Во время паузы о завершении карьеры объявил полузащитник «Урала» Николай Димитров, а защитник Михаил Меркулов покинул команду после истечения срока контракта (его новым клубом стал именно «Рубин» — прим. ТАСС). В составе казанцев из-за травм встречу пропустят защитник Силвие Бегич, а также полузащитники Дмитрий Тарасов и Александр Зуев.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 20.06.2020, 16:30 Арсенал Т - Спартак -

Во второй встрече дня занимающий седьмое место «Арсенал» (28) примет располагающийся на восьмой строчке «Спартак» (28). В рамках подготовки к возобновлению чемпионата туляки в Москве обыграли ЦСКА (3:2), а красно-белые в контрольной встрече крупно уступили «Динамо» (1:4). Главный тренер столичной команды Доменико Тедеско в преддверии возобновления чемпионата страны отметил, что результат товарищеской игры не вызывает у него беспокойства. Она была проведена для возможности дать шанс футболистам сыграть на альтернативных позициях.

«Арсенал» в трех весенних матчах РПЛ набрал три очка из девяти возможных. Команда Игоря Черевченко обыграла «Сочи» (2:1), после чего потерпела поражения от «Оренбурга» (0:2) и «Рубина» (0:1). «Спартак» на том же отрезке турнира набрал вдвое больше очков. Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:1), а также проиграли «Краснодару» (0:1).