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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов обратился к футболистам «Ростова» после скандального матча с «Сочи»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов в своем Instagram сторис поддержал игроков из академии «Ростова» после скандального матча 23-го тура российской премьер-лиги с «Сочи», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Мужики, спасибо», — написал Зайнутдинов.

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Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.

Средний возраст состава «Ростова», заявленного на матч с «Сочи», составил 17,2 года. Этот матч стал для клубов первым после возобновления сезона, который приостанавливался в марте из-за COVID-19.

Отметим, что казахстанский полузащитник «Сочи» Акмаль Бахтияров не попал в заявку, а Зайнутдинов, как и вся главная команда «Ростова», остался на карантине — под подозрением на заражение коронавирусом шесть игроков.

В текущем сезоне Зайнутдинов забил три гола и отдал два ассиста в 12 матчах, а Бахтияров выходил на замену в двух играх.

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Сочи
10:1
Первый тайм: 4:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2807 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
Владимир Абрамов7′
Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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