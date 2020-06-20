Зайнутдинов обратился к футболистам «Ростова» после скандального матча с «Сочи»

«Мужики, спасибо», — написал Зайнутдинов.
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.
Средний возраст состава «Ростова», заявленного на матч с «Сочи», составил 17,2 года. Этот матч стал для клубов первым после возобновления сезона, который приостанавливался в марте из-за COVID-19.
Отметим, что казахстанский полузащитник «Сочи» Акмаль Бахтияров не попал в заявку, а Зайнутдинов, как и вся главная команда «Ростова», остался на карантине — под подозрением на заражение коронавирусом шесть игроков.
В текущем сезоне Зайнутдинов забил три гола и отдал два ассиста в 12 матчах, а Бахтияров выходил на замену в двух играх.