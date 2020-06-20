Молодежь «Ростова» и рекорды «Сочи». Чемпионат страны по футболу возобновился в России

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Центральным матчем дня была игра в Сочи, в которой одноименная команда принимала соседей из Ростова-на-Дону. В среду стало известно, что результаты тестов на коронавирус сразу у шести футболистов «Ростова» оказались положительными. Команда была отправлена на карантин. Клуб предложил сопернику перенести игру, однако тот отказался, поэтому «Ростову» за неявку на матч грозило техническое поражение.

Однако в пятницу утром «Сочи» объявил, что встреча состоится. Это могло означать лишь кардинальные изменения в составе «Ростова». В заявку на матч попали футболисты, чей средний возраст составлял 17,2 года. Стартовый состав оказался немного старше (18 лет), однако данный коллектив стал самым молодым в истории РПЛ.

Руководил футболистами старший тренер молодежной команды «Ростова» Заур Тедеев. «Этот матч может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Многие игроки узнали о том, что сыграют в премьер-лиге, ночью, последнего футболиста мы заявляли в три часа ночи. Это стало для них психологическим ударом, считаю, что ребята достаточно натерпелись», — сказал наставник после матча.

Школьники попытались дать бой

До начала игры в социальных сетях раздавались призывы поддержать ростовских юношей, которым терять было нечего. Негативно отличился сочинский клуб, который на своей официальной странице в Instagram опубликовал шуточный мем «Школьник в болоте» и отметил в публикации аккаунт «Ростова». В тексте говорилось: «Вся страна будет болеть за школьников! <…> Мы все были когда-то школьниками — играли, пока мама не позовет домой». Пост был удален после появления негативных комментариев.

«Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, хочу извиниться перед болельщиками “Ростова” и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что все так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику», — сказал после игры пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев.

За «Ростов» болели и фанаты «Сочи», решившие это сделать по причине того, что хозяева поля выставили основной состав на игру. Скандирования в поддержку гостей стали раздаваться уже на первой минуте, когда счет в матче открыл 17-летний полузащитник «Ростова» Роман Романов. Отыгрались хозяева через 15 минут. При этом гол вызвал споры, так как многим показалось, что нападающий «Сочи» Антон Заболотный толкнул защитника гостей Владимира Абрамова, от которого мяч влетел в ворота.

На 26-й минуте вратарь «Ростова» Денис Попов совершил еще один небольшой подвиг, отразив исполненный тем же Заболотным пенальти. Второй и третий мячи он пропустил под конец первого тайма. Сначала ошибкой обороны воспользовался Александр Кокорин, а чуть позже голом отметился Заболотный. Попов был признан лучшим игроком матча, также он установил рекорд чемпионатов России, отразив 15 ударов по воротам.

«Просто готовился к этой игре, старался, работал, бог меня наградил. Я стараюсь быстро забыть пропущенный гол, чтобы продолжить играть. Поэтому у меня все получалось, доволен своей игрой», — сказал после матча Попов.

Матч «Сочи» и «Ростова» вошел в историю благодаря еще одному факту. Впервые команды провели по пять замен. «Сочи» исчерпал лимит перестановок на 69-й минуте, «Ростов» — на 80-й минуте.

«Сочи» движется вперед

Победа с разницей в девять голов не стала уникальной для чемпионатов России — в 2000 году московский «Локомотив» разгромил «Уралан» из Элисты со счетом 9:0. Однако до «Сочи» 10 мячей не забивала ни одна команда в истории российских первенств высшего дивизиона. Кроме того, в матче был повторен рекорд по общему количеству голов — в 1992 году 11 мячей было забито во встрече между московским «Асмаралом» и петербургским «Зенитом» (8:3). Кокорин по ходу матча отметился хет-триком, преодолел отметку в 100 голов в карьере и вошел в символический клуб Григория Федотова.

Перед игрой болельщики в социальных сетях призывали «Сочи» выставить против соперника резервный состав. «Таких планов [выставить молодежный состав] не было, мы до последнего момента не знали, кто у них будет играть. У нас стоят свои планы по ожесточенному сражению за сохранение места в РПЛ, поэтому рассматривали эту игру как шаг вперед», — сказал после матча главный тренер хозяев Владимир Федотов.

«Есть люди, которые понимают, что дело не в “Сочи”. Нет нашей вины в том, что произошло в “Ростове”, у нас не было возможности переносить матч. Мы доигрываем чемпионат, каждое очко на вес золота», — отметил гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с ТАСС.

Благодарность врачам

В первом матче дня «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2. Хозяева открыли счет на шестой минуте усилиями Тараса Бурлака, который замкнул подачу с углового, однако во втором тайме гости забили четыре мяча, пропустив всего один. «Во втором тайме мы полностью переиграли соперника — начали агрессивно, игроки хорошо были настроены. Мы очень быстро отыгрались и вышли вперед, физически были готовы лучше, для нас победа была очень важна, футболисты заслужили ее», — сказал после матча главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов.

«В первом тайме забили и играли в свой футбол, могли отличаться еще не раз. В начале второго тайма пропустили быстрые голы. Думаю, психологически команда была опустошена после них», — отметил главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович.

Все матчи 23-го тура посвящены врачам, принявшим участие в борьбе с коронавирусом, на каждом стадионе присутствовали баннеры в поддержку медиков. В Самаре на матч пришли 300 медицинских работников. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, являющегося главным врачом Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.

На 20-й минуте матчи на «Самара-Арене» и стадионе «Фишт» были приостановлены. Участники встреч и зрители аплодисментами благодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадионов.