Футболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные
ТАСС, 20 июня. Игроки екатеринбургского футбольного клуба «Урал» перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 20 июня. Игроки екатеринбургского футбольного клуба «Урал» перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской
Отмечается, что все результаты тестов дали отрицательный результат. На данный момент все игроки основного состава, за исключением нападающего Павла Погребняка, готовы принять участие в матче с казанцами. 22 мая «Урал» сообщил, что в ходе тестирования у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция, форвард был выписан из больницы 2 июня. Сообщается, что он здоров, но пока тренируется по индивидуальной программе.
Матч «Урал» — «Рубин» пройдет в субботу в Екатеринбурге, начало — 14:00 мск. В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, набрав 25 очков, «Рубин» с 23 очками идет 14-м.