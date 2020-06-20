Футболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные

Отмечается, что все результаты тестов дали отрицательный результат. На данный момент все игроки основного состава, за исключением нападающего Павла Погребняка, готовы принять участие в матче с казанцами. 22 мая «Урал» сообщил, что в ходе тестирования у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция, форвард был выписан из больницы 2 июня. Сообщается, что он здоров, но пока тренируется по индивидуальной программе.