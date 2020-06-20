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11:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам разгромное поражение от «Сочи»

«Ростов» опубликовал на официальном сайте обращение к иностранным болельщикам, в котором объяснил причину крупного поражения от «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России.

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В клубе отметили, что из-за вспышки коронавируса в основной команде и отказа «Сочи» переносить игру во встрече приняли участие воспитанники клуба 16−19 лет.

«Скорее всего, вы огорчились, но мы хотим, чтобы вы обратили внимание на положительные моменты. Прежде всего — наш 17-летний вратарь Денис Попов сделал 15 захватывающих сейвов (включая один отраженный пенальти), что является новым рекордом Российской премьер-лиги (РПЛ)», — говорится в заявлении команды.

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Также пресс-служба отметила характер футболистов и поблагодарила болельщиков за поддержку по всему миру.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.

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