«Ростов» объяснил иностранным болельщикам разгромное поражение от «Сочи»
«Ростов» опубликовал на официальном сайте обращение к иностранным болельщикам, в котором объяснил причину крупного поражения от «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России.
«Ростов» опубликовал на официальном сайте обращение к иностранным болельщикам, в котором объяснил причину крупного поражения от «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России.
В клубе отметили, что
«Скорее всего, вы огорчились, но мы хотим, чтобы вы обратили внимание на положительные моменты. Прежде всего — наш 17-летний вратарь Денис Попов сделал 15 захватывающих сейвов (включая один отраженный пенальти), что является новым рекордом Российской
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Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.