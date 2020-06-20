Российский футболист отреагировал на критику за разгром команды «школьников»

29-летний форвард признался, что не собирается оправдываться за участие в таком матче. Он подчеркнул, что футболисты не имеют права отказываться от выхода на игру и действуют согласно контрактам. «Мы просто делаем свою работу, как и все», — написал Заболотный. Кроме того, нападающий поблагодарил соперников и пожелал молодым игрокам «Ростова» удачи в карьере.