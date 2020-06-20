Проблемы у «Спартака» начались ещё до матча? Кто заменит Тедеско в игре с «Арсеналом»
Рассказываем об Андреасе Хинкеле — играл с Кержаковым, закончил карьеру в 30 лет, с Тедеско — на равных.
Рассказываем об Андреасе Хинкеле — играл с Кержаковым, закончил карьеру в 30 лет, с Тедеско — на равных.
Возвращение РПЛ пока получается просто огненным — мы уже получили скандал с матчем «Сочи» и «Ростова», в котором хозяева забили подросткам из Ростова 10 мячей (и установили рекорд чемпионатов). Увидели и шесть забитых мячей в Самаре в игре «Крыльев» с «Ахматом». Сегодня праздник должен продолжиться, а один из главных матчей дня пройдёт в Туле. «Спартаку» придётся играть против местного «Арсенала» не только без своих болельщиков, но и без главного тренера на скамейке запасных — Доменико Тедеско не сможет находиться рядом с командой
С нынешнего сезона жёлтые и красные карточки показывают не только игрокам, но и главным тренерам. Правила здесь, как и у футболистов — за четыре жёлтых в одном сезоне тренер наказывается дисквалификацией на следующую игру. Своё четвёртое предупреждение Тедеско получил в последнем матче «Спартака» до коронавирусной паузы — в «Оренбурге». На 45-й минуте немецкому тренеру не понравилось решение арбитра (скорее всего зафиксированное главным арбитром матча Василием Казарцевым положение вне игры у Соболева). Тедеско уже приучил и судей, и болельщиков, что на происходящее на поле он реагирует бурно — видимо, не сдержался и здесь. После свистка на перерыв успокаивать тренера пришлось даже гендиректору «Спартака» Томасу Цорну.
До этого жёлтые карточки Тедеско получал в своём дебютном матче против «Локомотива», а также в играх с «Арсеналом» и «Крыльями». После третей жёлтой (полученной как раз в игре против «самарцев») Тедеско не выдержал и раскритиковал решение наказывать тренеров за эмоции:
— Футбол заканчивается, когда заканчиваются эмоции. Я даже не знаю, если дают карточки, за то, что ты просто прыгаешь… В Германии я бы за такое должен был пропускать 10 матчей за сезон!
Да, я выскочил на поле, но тогда игру остановили. На мой взгляд, такие решения не очень очевидны. Но я должен это принять, на матче с «Уралом» я буду просто сидеть на скамейке и молчать.
Фамилия Андреаса Хинкеля знакома многим болельщикам российского футбола, в прошлом следящих за карьерой Александра Кержакова в «Севилье» — вместе с Кержаковым за испанский клуб играл и немецкий защитник. Но Хинкель завершил карьеру футболиста достаточно рано — в 30 лет. Большое значение в этом решении сыграла жёсткая травма — разрыв крестообразных связок колена. После восстановления Хинкель не смог вернуться на свой уровень, а играть за команды не
Почти сразу после завершения карьеру Хинкель пошёл тренировать детей в родном «Штутгарте», начав работать с ребятами 12-ти лет. А уже в команде U-17 Хинкель стал работать с Тедеско — Доменико был главным тренером, а Андреас — его помощником.
Кстати, Хинкель тоже получил жёлтую карточку в Оренбурге — причём за тот же самый эпизод. Он иронично поаплодировал решению арбитра:
— Лучше было бы этого избежать, — рассказывал он в интервью «СЭ», — но в футболе я очень азартен, всем сердцем переживаю за происходящее на поле. Отсюда иногда случается выплеск эмоций. Но это не было проявлением неуважения к рефери. Без эмоций футбола я не представляю. Но все люди ведут себя
Главному тренеру «Спартака» будет запрещено пересекаться с игроками на стадионе, так что ни на тренерскую скамейку, ни в раздевалку Тедеско попасть не сможет. При этом готовить команду к матчу главному тренеру никто не запрещал — Доменико приехал в Тулу вместе с командой.
Но отстутствие тренера вряд ли будет большой проблемой для «Спартака» — по нашей информации, Тедеско и Хинкелю не нужно быть на постоянной связи во время игры, так как взаимодействие между тренерами находится на высшем уровне — все идеи постоянно обсуждаются тренерским штабом «Спартака» совместно, в отличие от работы главных тренеров с ассистентами в некоторых других командах. Это подтверждал и сам Хинкель:
— Наш штаб — это команда, в которой все дискутируют на равных, каждый использует свои сильные стороны. У нас не бывает кардинальных расхождений, поскольку примерно одинаково смотрим на футбол и думаем в одном направлении. Я планирую большую часть тренировочной работы. Бывает такое, что ко мне подходит Доменико и называет тему следующей тренировки. Я создаю занятие согласно поставленной тренером задаче. Потом он приходит, мы можем
При этом опыт работы главным тренером у Хинкеля есть — он руководил второй командой «Штутгарта». А сейчас помочь «Спартаку» может и время — его для подготовки к конкретному матчу против «Арсенала» было достаточно.
Максим Пахомов