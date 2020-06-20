Даешь молодежь. Самые юные дебютанты чемпионата России по футболу

Алексей Ребко

Источник: РИА "Новости"

В 2002 году главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев выпустил Ребко на замену в концовке матча с «Зенитом» (4:3). На тот момент полузащитнику было 16 лет 78 дней, и он только-только закончил седьмой класс. Ребко стал самым молодым футболистом, выходившим на поле в истории «Спартака» и самым молодым за всю историю чемпионата России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2d5e09966a299c9f757" data-vnd="d2d5e09966a299c9f757" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2d5e09966a299c9f757" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, профессиональная карьера полузащитника заметными успехами не изобиловала. Уже в 2003 году он надолго прописался в лазарете с травмой ахилла, а еще через четыре года ушел из «Спартака» и начал «кочевать» по другим командам. В 2019-м объявил о завершении карьеры.

Джано Ананидзе

Источник: РИА

Вряд ли можно вспомнить игрока, на которого в «Спартаке» в последние годы возлагали бы больше надежд, чем на грузинского полузащитника. Его пригласили из «молодежки» киевского «Динамо» за более чем приличные для юниора 300 тысяч долларов, сразу же дали профессиональный контракт, а уже через год, в 2009-м, начали привлекать к основе. Впервые он вышел на поле в составе «Спартака» в июле в матче Кубка России с «Краснодаром», а уже 1 августа дебютировал в национальном чемпионате. В октябре он открыл счет в матче с «Локомотивом» (3:0), став самым юным автором гола в истории российского первенства (17 лет и 8 дней).

Болельщики ждали, что из него рано или поздно вырастет новый лидер полузащиты. Но год за годом грузинский полузащитник лишь коллекционировал новые травмы, не прибавлял в мышечной массе и, откровенно говоря, остановился в развитии. В январе 2020 года он расторг контракт с москвичами и перешел в кипрский «Анортосис», где уже к весне снова получил тяжелое повреждение колена.

Александр Павленко

Фактически его наставником в «Спартаке» был Егор Титов. Именно его Павленко в итоге должен был заменить в будущем на правах конструктора игры. И, возможно, даже лидера команды.

Поначалу все складывалось неплохо. В 16,5 лет его впервые выпустили в основном составе в матче с воронежским «Факелом» (5:0), в дальнейшем он стал крепким игроком ротации со стабильным игровым временем. В 2003 году Титов получил годичную дисквалификацию, следующий ход был за Павленко, но он, что называется, спасовал. Через некоторое время стало очевидно, что полузащитник перестал прогрессировать. Сначала он зачастил по арендам, а в 2010-м его время в «Спартаке» вышло. Свой последний матч на профессиональном уровне Павленко провел в 2018 году в составе «Томи».

Павел Мамаев

Источник: РИА "Новости"

Карьера Мамаева начиналась в московском «Торпедо». В июне 2005 года он дебютировал за автозаводцев в матче против «Спартака» (1:3) в возрасте 16 лет и 9 месяцев. Через два года им заинтересовался московский ЦСКА, и уже через некоторое время Павел примерил форму красно-синих. После нескольких успешных еврокубковых кампаний в составе ЦСКА Мамаевым заинтересовались мировые топ-клубы. Говорят, в 2012-м он едва не перешел в английский «Манчестер Юнайтед» — не хватило лишь нужного количества матчей за сборную России для оформления трудовой визы.

Спустя некоторое время он перестал попадать в стартовый состав москвичей и уехал играть за «Краснодар». Затем он был вынужден прервать карьеру из-за уголовного дела. Сейчас Мамаев пытается реанимировать карьеру в «Ростове».

Роман Мельник

В октябре 1993 года он впервые вышел на поле в чемпионате России. Тогда соперником «Луча-Энергии» был «Спартак», так что шансов у владивостокской команды было мало (0:4). Зато Мельник благодаря этой игре стал третьим в списке самых молодых дебютантов турнира (16 лет, 4 месяца, 15 дней), и этот результат не превзойден до сих пор.

Всего за «Луч» форвард отыграл девять лет, провел более 120 матчей, но так и не обзавелся хорошей статистикой голов. В 2003 году он ушел в находкинский «Океан», и с тех пор его следы на высшем уровне российского футбола затерялись.

Евгений Зенин

Второе место в списке самых молодых игроков в истории чемпионатов России занимает атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Евгений Зенин. В августе 1992 года он дебютировал во встрече против московского «Асмарала», которая завершилась со счетом 8:3 в пользу столичной команды.

Он вышел на поле на 75-й минуте, не сумел отметиться результативными действиями, а соперник после его появления на поле забил восьмой мяч в этой встрече. Тогда ему было 16 лет, 3 месяца и 23 дня.

Зенин играл до 2011 года, но не сумел добиться серьезных результатов. Помимо «Зенита» он играл за тульский «Арсенал», петербургский «Локомотив», краснодарскую «Кубань», липецкий «Металлург», «Луховицы». В настоящее время работает в академии «Зенита» в качестве тренера команды, составленной из игроков не старше 15 лет.

Сергей Ревякин

Самым юным вратарем в истории российского футбола является Сергей Ревякин из ЦСКА. 27 ноября 2011 года после удаления Сергея Чепчугова он вышел на поле в возрасте 16 лет, 7 месяцев и 25 дней в матче чемпионата России с «Анжи» и пропустил с пенальти от Самюэля Это’О.

Моложе Сергея в истории чемпионатов СССР был только Дмитрий Харин, который дебютировал в воротах московского «Торпедо» в 1984 году, когда ему было 16 лет, 3 месяца и 7 дней. Для сравнения, Денису Попову в день игры против «Сочи» было 17 лет, 9 месяцев и 21 день.

Ревякин не сумел навязать серьезную конкуренцию бессменному первому номеру ЦСКА Игорю Акинфееву. После ухода из армейского клуба он выступал за «Армавир», «Домодедово», московский и армянский клубы «Арарат». В последнем из них голкипер, которому сейчас 25 лет, играет с 2019 года.

Владислав Радимов

Источник: РИА

Полузащитник, чьи самые яркие годы карьеры прошли в «Зените», дебютировал в чемпионате России в составе ЦСКА в матче против «Океана». Радимов вышел на поле на 74-й минуте, когда его команда уступала со счетом 2:3. После появления на поле 16-летнего хавбека армейцы пропустили еще два мяча.

В отличие от Зенина Радимов после неудачного дебюта сумел закрепиться на высоком уровне — в разные годы он играл за сборную России, испанскую «Сарагосу», болгарский «Левски», московское «Динамо» и «Крылья Советов». С 2003-го по 2008-й выступал за «Зенит», вместе с которым стал обладателем Кубка премьер-лиги и Суперкубка России, чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. В настоящее время он занимает пост главного тренера «Зенита-2», который выступает в группе «Запад» первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги.

Ильзат Ахметов

Источник: РИА

Дебютировал в чемпионате России в 2014 году в составе казанского «Рубина» в матче против саранской «Мордовии» (5:0). В этой встрече 16-летний полузащитник провел на поле четыре минуты. Всего же за четыре года в клубе из столицы Татарстана он так и не сумел завоевать место в составе и в 2018 году перешел в ЦСКА, где продолжает выступать по сей день. Именно в армейском клубе он забил первые голы в профессиональной карьере и получил вызов в сборную России.

Александр Салугин

Источник: РИА "Новости"