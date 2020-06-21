В Британии обратили внимание на 17-летнего голкипера «Ростова»

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Из-за вспышки коронавируса в основной команде «Ростова» во встрече приняли участие воспитанники клуба 16−19 лет. Игра, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc016bc71395e4a1deda" data-vnd="bc016bc71395e4a1deda" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc016bc71395e4a1deda" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ребята здорово начали, так как именно они открыли счет в матче уже на первой минуте. Но очень скоро все встало на свои места. Несмотря на жуткий вечер голкипер Денис Попов “Ростова” стал обладателем нового рекорда лиги по количеству отбитых ударов (15), а также отразил пенальти», — пишет издание.

Также в Daily Mail отметили, что Попова не посмел бы раскритиковать даже бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который жестко высказался об игре голкипера «Манчестер Юнайтед» Давиде Де Хеа в матче 30-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).