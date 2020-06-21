В Британии обратили внимание на 17-летнего голкипера «Ростова»
Британское издание Daily Mail опубликовало материал о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
Британское издание Daily Mail опубликовало материал о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
«Ребята здорово начали, так как именно они открыли счет в матче уже на первой минуте. Но очень скоро все встало на свои места. Несмотря на жуткий вечер голкипер Денис Попов “Ростова” стал обладателем нового рекорда лиги по количеству отбитых ударов (15), а также отразил пенальти», — пишет издание.
Также в Daily Mail отметили, что Попова не посмел бы раскритиковать даже бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который жестко высказался об игре голкипера «Манчестер Юнайтед» Давиде Де Хеа в матче 30-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).
|Владимир Федотов
|Валерий Карпин
|Владимир Абрамов
|7′
|Роман Романов(Данил Хромов)
|1′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|15′
|Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)
|44′
|Антон Заболотный(Кирилл Заика)
|45+1′
|Антон Заболотный
|47′
|Александр Кокорин(Никита Бурмистров)
|52′
|Иван Новосельцев
|53′
|Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)
|74′
|Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)
|86′
|Никита Колдунов
|87′
|Антон Заболотный
|26′
|35
|Сослан Джанаев
|46
|Денис Попов
|32
|Миха Мевля
|65
|Тимофей Калистратов
|45
|Иван Миладинович
|72
|Владимир Абрамов
|27
|Кирилл Заика
|60
|Павел Горелов
63′
|24
|Эльмир Набиуллин
|66
|Вильям Рогава
|17
|Андрей Мостовой
|71
|Кирилл Гирнык
25′
|25
|Иван Новосельцев
56′
|52
|Роман Романов
46′
|56
|Вадим Милютин
|98
|Сергей Кочканян
|34
|Тимофей Маргасов
38′60′
|57
|Никита Колотиевский
46′
|95
|Жаннелли Имбюла
|84
|Алексей Корниенко
|18
|Никита Бурмистров
42′69′
|58
|Тамаз Топурия
43′61′
|8
|Никита Колдунов
|62
|Иван Комаров
|9
|Антон Заболотный
60′
|74
|Никита Куприянов
73′
|77
|Дмитрий Полоз
|61
|Никита Каштан
|91
|Александр Кокорин
69′
|75
|Данил Хромов
80′
|58
|Андрей Боковой
|82
|Максим Ставцев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Голевые моменты
|1
|43
|Удары (всего)
|2
|26
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)