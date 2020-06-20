17-летнему вратарю «Ростова» подарили пожизненный абонемент на такси
Футболисты «Ростова», сыгравшие в матче
Футболисты «Ростова», сыгравшие в матче
Сервис «Ситимобил» таким образом поддержал молодых игроков, которые заменили основной состав «Ростова» в матче против сочинцев. Футболисты молодежки смогут бесплатно пользоваться такси до окончания карантина основного состава, сообщили в
Вратарю «Ростова» Денису Попову сервис подарил бессрочный абонемент на поездки в любом городе присутствия «Ситимобила». 17-летний Попов в матче против «Сочи» установил рекорд
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