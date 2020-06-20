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10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
17Черный день российского футбола
14:52 (мск), источник: sportmail.ru

17-летнему вратарю «Ростова» подарили пожизненный абонемент на такси

Футболисты «Ростова», сыгравшие в матче премьер-лиги против «Сочи» (1:10), получили в подарок бесплатные поездки на такси.

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Сервис «Ситимобил» таким образом поддержал молодых игроков, которые заменили основной состав «Ростова» в матче против сочинцев. Футболисты молодежки смогут бесплатно пользоваться такси до окончания карантина основного состава, сообщили в пресс-службе компании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарю «Ростова» Денису Попову сервис подарил бессрочный абонемент на поездки в любом городе присутствия «Ситимобила». 17-летний Попов в матче против «Сочи» установил рекорд премьер-лиги по количеству совершенных в одной встрече сейвов, кроме этого он отбил пенальти в исполнении Антона Заболотного.

Также в Ростове-на-Дону выступили с предложением нанести на автомобиль такси граффити с изображением Дениса Попова.

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