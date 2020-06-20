«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Уралом»
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Казанский «Рубин» в меньшинстве одержал волевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Казанский «Рубин» в меньшинстве одержал волевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской
Субботняя встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. После автогола игрока «Рубина» Пабло Сантоса (7-й минута) казанская команда смогла выйти вперед благодаря усилиям Хвичи Кварацхелии (39-я) и Солтмурада Бакаева (56-я). «Рубин» остался вдесятером после удаления полузащитника Вячеслава Подберезкина (71-я).
Матчи 23-го тура РПЛ посвящены подвигу врачей, боровшихся с распространением коронавируса. На 20-й минуте встреча была прервана на «минуту аплодисментов» в честь работников медицины и волонтеров.
«Рубин», набрав 26 очков, опередил «Урал» (25) в турнирной таблице и вышел на 11-е место.
|Дмитрий Парфенов
|Леонид Слуцкий
|Пабло Сантос
|8′
|Хвича Кварацхелия(Павел Могилевец)
|40′
|Солтмурад Бакаев(Хвича Кварацхелия, Александр Зуев)
|56′
|31
|Ярослав Годзюр
|22
|Юрий Дюпин
89′
|5
|Мацей Вилюш
|2
|Карл Старфельт
|8
|Роман Емельянов
85′
|5
|Филип Уремович
|13
|Петрюс Бумаль
|27
|Пабло Сантос
|15
|Денис Кулаков
|7
|Вячеслав Подберезкин
71′
|10
|Эрик Бикфалви
|12
|Александр Зуев
|18
|Михал Кухарчик
|21
|Хвича Кварацхелия
|35
|Николай Золотов
84′
|28
|Оливер Абильдгор
|6
|Рафал Аугустыняк
|18
|Павел Могилевец
48′61′
|44
|Андрей Егорычев
84′
|10
|Игорь Коновалов
|79
|Артем Юсупов
|87
|Солтмурад Бакаев
67′
|58
|Отман Эль-Кабир
37′74′
|11
|Зурико Давиташвили
|14
|Юрий Бавин
78′
|19
|Иван Игнатьев
85′
|20
|Андрей Панюков
61′
|20
|Евгений Марков
|11
|Дмитрий Ефремов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)