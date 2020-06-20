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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» в меньшинстве удержал победу в матче РПЛ с «Уралом»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Казанский «Рубин» в меньшинстве одержал волевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. После автогола игрока «Рубина» Пабло Сантоса (7-й минута) казанская команда смогла выйти вперед благодаря усилиям Хвичи Кварацхелии (39-я) и Солтмурада Бакаева (56-я). «Рубин» остался вдесятером после удаления полузащитника Вячеслава Подберезкина (71-я).

Матчи 23-го тура РПЛ посвящены подвигу врачей, боровшихся с распространением коронавируса. На 20-й минуте встреча была прервана на «минуту аплодисментов» в честь работников медицины и волонтеров.

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«Рубин», набрав 26 очков, опередил «Урал» (25) в турнирной таблице и вышел на 11-е место.

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Урал
1:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 3043 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновЛеонид Слуцкий
Голы
Пабло Сантос8′
Хвича Кварацхелия(Павел Могилевец)40′
Солтмурад Бакаев(Хвича Кварацхелия, Александр Зуев)56′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
22Юрий Дюпин
89′
5Мацей Вилюш
2Карл Старфельт
8Роман Емельянов
85′
5Филип Уремович
13Петрюс Бумаль
27Пабло Сантос
15Денис Кулаков
7Вячеслав Подберезкин
71′
10Эрик Бикфалви
12Александр Зуев
18Михал Кухарчик
21Хвича Кварацхелия
35Николай Золотов
84′
28Оливер Абильдгор
6Рафал Аугустыняк
18Павел Могилевец
48′61′
44Андрей Егорычев
84′
10Игорь Коновалов
79Артем Юсупов
87Солтмурад Бакаев
67′
58Отман Эль-Кабир
37′74′
11Зурико Давиташвили
14Юрий Бавин
78′
19Иван Игнатьев
85′
20Андрей Панюков
61′
20Евгений Марков
11Дмитрий Ефремов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
19Удары (всего)12
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
8Фолы13
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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