Агент рассказал, как Жирков мог перейти в «Барселону» из ЦСКА
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как вел переговоры с испанской «Барселоной» о трансфере российского полузащитника Юрия Жиркова.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Футбольный агент Алан Прудников рассказал, как вел переговоры с испанской «Барселоной» о трансфере российского полузащитника Юрия Жиркова.
По словам агента, предложение от «Барселоны» Жирков получил летом 2009 года.
«Предложение от “Барселоны” было в июне, недели за две до перехода Юры в “Челси”. Я летел в самолете и обратил внимание на заголовок газеты у мужчины, который сидел напротив. Там было
«Пока мы с Юрой сидели в ресторане, мне позвонили из руководства “Барсы” и сказали, что Юра интересен клубу. Пеп Гвардиола лично хотел с ним поговорить. Когда я это сказал Юре, он застеснялся и сказал, что не знает языка, ему неудобно. На следующий день я вылетел на переговоры в Испанию. Было очень много деталей и факторов, которые должны были срастись. Но попробовать стоило. Все это происходило в очень короткий промежуток времени, буквально считанные дни. Сделка сорвалась, когда “Барселона” прислала официальный запрос в ЦСКА. Но в клубе дали понять, что игрок переходит в “Челси”», — добавил агент.
Жирков перешел в «Челси» из ЦСКА 1 июля 2009 года за 21 миллион евро.