Агент рассказал, как Жирков мог перейти в «Барселону» из ЦСКА

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По словам агента, предложение от «Барселоны» Жирков получил летом 2009 года.

«Предложение от “Барселоны” было в июне, недели за две до перехода Юры в “Челси”. Я летел в самолете и обратил внимание на заголовок газеты у мужчины, который сидел напротив. Там было что-то вроде “Жирков: “Мечтаю играть за “Барселону”””. Приземлившись, я позвонил Юре и спросил: “Это правда твоя мечта?” Он сказал “да”, и тогда я решил попробовать ее осуществить. Я позвонил Мехе Кодро, бывшему игроку каталонцев, с которым играл мой отец. Кодро моментально связал меня с президентом Жоаном Лапортой, которому я описал всю ситуацию. Он меня выслушал и сказал, что решать нужно Гвардиоле», — рассказал Прудников в интервью Sports.ru.

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«Пока мы с Юрой сидели в ресторане, мне позвонили из руководства “Барсы” и сказали, что Юра интересен клубу. Пеп Гвардиола лично хотел с ним поговорить. Когда я это сказал Юре, он застеснялся и сказал, что не знает языка, ему неудобно. На следующий день я вылетел на переговоры в Испанию. Было очень много деталей и факторов, которые должны были срастись. Но попробовать стоило. Все это происходило в очень короткий промежуток времени, буквально считанные дни. Сделка сорвалась, когда “Барселона” прислала официальный запрос в ЦСКА. Но в клубе дали понять, что игрок переходит в “Челси”», — добавил агент.