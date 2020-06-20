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16:37 (мск), источник: Sport24

Слуцкого из зоны вылета тащит грузин. У Кварацхелии из «Рубина» — гол «ножницами» и ассист на Бакаева-младшего

Победа над «Уралом» вдесятером.

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Первый посткоронавирусный уик-энд в РПЛ начался в Екатеринбурге.

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Здесь очки очень нужны были «Рубину»: команда Слуцкого после вчерашнего камбэка «Ахмата» опустилась на 15-ю строчку и действительно рисковала упасть еще ниже в случае поражения. К тому же у русского Моуринью в Казани большее проблемы с составом: на края обороны, например, пришлось играть номинальному нападающему Зуеву и центрбеку Уремовичу.

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Поэтому и с экспериментальным центром обороны у казанцев возникли проблемы со старта. Первый гол «Урала» уже на 5-й минуте отменил VAR — оказалось, что киперу «Рубина» помешал находящийся в офсайде Бикфалви. Но уже через две минуты забить хозяевам помог бразильский защитник Сантос — именно от его ноги мяч отлетел в ворота, хотя Кухарчик бил с острого угла и вообще, кажется, мимо.

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А потом началась красота. Вот за это мы и любим РПЛ: Могилевец подал с углового, Хвича сложился и пробил «ножницами». Для 19-летнего грузина это уже третий гол, и каждый раз он сравнивал счет: с «Локо» в первом туре и с «Ахматом» в 18-м.

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А после перерыва Квара уже выступил в роли ассистента. Грузинский гений отыгрался с Зуевым, вошел в штрафную на дриблинге и вырезал на пустые ворота Солтмураду Бакаеву. Младший брат нового лидера «Спартака», который только-только перебрался из Москвы в Казань, оформил свой дебютный гол в РПЛ.

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А «Рубин» — первую волевую победа за полтора сезона!

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В последний раз казанцы выигрывали, уступая по ходу матча, еще при Курбане Бердыеве в апреле 2018-го. Тогда «Ахмат» забил в первом тайме, но победу праздновала команда из Татарстана со счетом 3:2.

Слуцкому не могло помешать даже достаточно глупое удаление его капитана.

Вячеслав Подберезкин слишком высоко поднял ногу и врезал шипами прямо по спине Эрика Бикфалви. Румын сразу показал рефу оставшиеся ссадины, а тот достал из кармана прямую красную. 20 минут «Рубин» держался вдесятером и все-таки забрал 3 очка.

Казанцы обошли даже «Урал» и забрались на 11-е место — подальше от зоны вылета.

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Урал
1:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 3043 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновЛеонид Слуцкий
Голы
Пабло Сантос8′
Хвича Кварацхелия(Павел Могилевец)40′
Солтмурад Бакаев(Хвича Кварацхелия, Александр Зуев)56′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
22Юрий Дюпин
89′
5Мацей Вилюш
2Карл Старфельт
8Роман Емельянов
85′
5Филип Уремович
13Петрюс Бумаль
27Пабло Сантос
15Денис Кулаков
7Вячеслав Подберезкин
71′
10Эрик Бикфалви
12Александр Зуев
18Михал Кухарчик
21Хвича Кварацхелия
35Николай Золотов
84′
28Оливер Абильдгор
6Рафал Аугустыняк
18Павел Могилевец
48′61′
44Андрей Егорычев
84′
10Игорь Коновалов
79Артем Юсупов
87Солтмурад Бакаев
67′
58Отман Эль-Кабир
37′74′
11Зурико Давиташвили
14Юрий Бавин
78′
19Иван Игнатьев
85′
20Андрей Панюков
61′
20Евгений Марков
11Дмитрий Ефремов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
19Удары (всего)12
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
8Фолы13
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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