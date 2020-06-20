Слуцкого из зоны вылета тащит грузин. У Кварацхелии из «Рубина» — гол «ножницами» и ассист на Бакаева-младшего

Первый посткоронавирусный уик-энд в РПЛ начался в Екатеринбурге.

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Здесь очки очень нужны были «Рубину»: команда Слуцкого после вчерашнего камбэка «Ахмата» опустилась на 15-ю строчку и действительно рисковала упасть еще ниже в случае поражения. К тому же у русского Моуринью в Казани большее проблемы с составом: на края обороны, например, пришлось играть номинальному нападающему Зуеву и центрбеку Уремовичу.

Поэтому и с экспериментальным центром обороны у казанцев возникли проблемы со старта. Первый гол «Урала» уже на 5-й минуте отменил VAR — оказалось, что киперу «Рубина» помешал находящийся в офсайде Бикфалви. Но уже через две минуты забить хозяевам помог бразильский защитник Сантос — именно от его ноги мяч отлетел в ворота, хотя Кухарчик бил с острого угла и вообще, кажется, мимо.

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А потом началась красота. Вот за это мы и любим РПЛ: Могилевец подал с углового, Хвича сложился и пробил «ножницами». Для 19-летнего грузина это уже третий гол, и каждый раз он сравнивал счет: с «Локо» в первом туре и с «Ахматом» в 18-м.

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А после перерыва Квара уже выступил в роли ассистента. Грузинский гений отыгрался с Зуевым, вошел в штрафную на дриблинге и вырезал на пустые ворота Солтмураду Бакаеву. Младший брат нового лидера «Спартака», который только-только перебрался из Москвы в Казань, оформил свой дебютный гол в РПЛ.

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А «Рубин» — первую волевую победа за полтора сезона!

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В последний раз казанцы выигрывали, уступая по ходу матча, еще при Курбане Бердыеве в апреле 2018-го. Тогда «Ахмат» забил в первом тайме, но победу праздновала команда из Татарстана со счетом 3:2.

Слуцкому не могло помешать даже достаточно глупое удаление его капитана.

Вячеслав Подберезкин слишком высоко поднял ногу и врезал шипами прямо по спине Эрика Бикфалви. Румын сразу показал рефу оставшиеся ссадины, а тот достал из кармана прямую красную. 20 минут «Рубин» держался вдесятером и все-таки забрал 3 очка.