Слуцкого из зоны вылета тащит грузин. У Кварацхелии из «Рубина» — гол «ножницами» и ассист на Бакаева-младшего
Победа над «Уралом» вдесятером.
Победа над «Уралом» вдесятером.
Первый посткоронавирусный
Здесь очки очень нужны были «Рубину»: команда Слуцкого после вчерашнего камбэка «Ахмата» опустилась на 15-ю строчку и действительно рисковала упасть еще ниже в случае поражения. К тому же у русского Моуринью в Казани большее проблемы с составом: на края обороны, например, пришлось играть номинальному нападающему Зуеву и центрбеку Уремовичу.
Поэтому и с экспериментальным центром обороны у казанцев возникли проблемы со старта. Первый гол «Урала» уже на 5-й минуте отменил VAR — оказалось, что киперу «Рубина» помешал находящийся в офсайде Бикфалви. Но уже через две минуты забить хозяевам помог бразильский защитник Сантос — именно от его ноги мяч отлетел в ворота, хотя Кухарчик бил с острого угла и вообще, кажется, мимо.
А потом началась красота. Вот за это мы и любим РПЛ: Могилевец подал с углового, Хвича сложился и пробил «ножницами». Для 19-летнего грузина это уже третий гол, и каждый раз он сравнивал счет: с «Локо» в первом туре и с «Ахматом» в 18-м.
А после перерыва Квара уже выступил в роли ассистента. Грузинский гений отыгрался с Зуевым, вошел в штрафную на дриблинге и вырезал на пустые ворота Солтмураду Бакаеву. Младший брат нового лидера «Спартака», который
А «Рубин» — первую волевую победа за полтора сезона!
В последний раз казанцы выигрывали, уступая по ходу матча, еще при Курбане Бердыеве в апреле 2018-го. Тогда «Ахмат» забил в первом тайме, но победу праздновала команда из Татарстана со счетом 3:2.
Слуцкому не могло помешать даже достаточно глупое удаление его капитана.
Вячеслав Подберезкин слишком высоко поднял ногу и врезал шипами прямо по спине Эрика Бикфалви. Румын сразу показал рефу оставшиеся ссадины, а тот достал из кармана прямую красную. 20 минут «Рубин» держался вдесятером и
Казанцы обошли даже «Урал» и забрались на 11-е место — подальше от зоны вылета.
|Дмитрий Парфенов
|Леонид Слуцкий
|Пабло Сантос
|8′
|Хвича Кварацхелия(Павел Могилевец)
|40′
|Солтмурад Бакаев(Хвича Кварацхелия, Александр Зуев)
|56′
|31
|Ярослав Годзюр
|22
|Юрий Дюпин
89′
|5
|Мацей Вилюш
|2
|Карл Старфельт
|8
|Роман Емельянов
85′
|5
|Филип Уремович
|13
|Петрюс Бумаль
|27
|Пабло Сантос
|15
|Денис Кулаков
|7
|Вячеслав Подберезкин
71′
|10
|Эрик Бикфалви
|12
|Александр Зуев
|18
|Михал Кухарчик
|21
|Хвича Кварацхелия
|35
|Николай Золотов
84′
|28
|Оливер Абильдгор
|6
|Рафал Аугустыняк
|18
|Павел Могилевец
48′61′
|44
|Андрей Егорычев
84′
|10
|Игорь Коновалов
|79
|Артем Юсупов
|87
|Солтмурад Бакаев
67′
|58
|Отман Эль-Кабир
37′74′
|11
|Зурико Давиташвили
|14
|Юрий Бавин
78′
|19
|Иван Игнатьев
85′
|20
|Андрей Панюков
61′
|20
|Евгений Марков
|11
|Дмитрий Ефремов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)