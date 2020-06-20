Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо Брс
Городея
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
23
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Байер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вольфсбург
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Лестер
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
12
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
18:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юный голкипер «Ростова» Попов: 11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели

Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«11-й класс закончил, — цитирует Попова “Чемпионат”. — ЕГЭ через две недели. Готовлюсь, иногда с репетиторами занимаюсь. Тяжело ли дается учеба? Если еще профессионально заниматься футболом — очень тяжело. Времени не так много. Самое сложное — обществознание. Там определений много надо выучить».

Из-за того, что первая команда «Ростова» ушла на карантин в связи с заражением шести игроков коронавирусом, средний возраст футболистов гостей в этой игре составлял 17,2 года.

17-летний Денис Попов провел дебютный матч за первую команду в профессиональной карьере. Он установил рекорд по количеству отраженных ударов за один матч в чемпионате России (15) и был признан лучшим игроком.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Липницкая сделает перерыв в шоу. Она ждет ребенка
Плющенко — тренер сборной. Почему это всех взволновало
Слуцкого от вылета спасает грузин. Кварацхелия забил «ножницами»
«Спартак» уничтожал «Арсенал», но чуть не упустил победу
Агент рассказал, как Жирков мог перейти в «Барселону» из ЦСКА
Аутсайдер АПЛ вырвал победу у «Арсенала»
Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом
«Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге
Игрок «Ростова»: От поступка Мостового у меня рвотная реакция
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь