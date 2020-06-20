Юный голкипер «Ростова» Попов: 11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели
Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.
Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.
«11-й класс закончил, — цитирует Попова “Чемпионат”. — ЕГЭ через две недели. Готовлюсь, иногда с репетиторами занимаюсь. Тяжело ли дается учеба? Если еще профессионально заниматься футболом — очень тяжело. Времени не так много. Самое сложное — обществознание. Там определений много надо выучить».
17-летний Денис Попов провел дебютный матч за первую команду в профессиональной карьере. Он установил рекорд по количеству отраженных ударов за один матч в чемпионате России (15) и был признан лучшим игроком.