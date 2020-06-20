Юный голкипер «Ростова» Попов: 11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели

Источник: Спорт-Экспресс

«11-й класс закончил, — цитирует Попова “Чемпионат”. — ЕГЭ через две недели. Готовлюсь, иногда с репетиторами занимаюсь. Тяжело ли дается учеба? Если еще профессионально заниматься футболом — очень тяжело. Времени не так много. Самое сложное — обществознание. Там определений много надо выучить».

Из-за того, что первая команда «Ростова» ушла на карантин в связи с заражением шести игроков коронавирусом, средний возраст футболистов гостей в этой игре составлял 17,2 года.