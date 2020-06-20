«Обидно, что пропустили так много». Юный игрок «Ростова» Комаров — о резонансном матче с «Сочи»

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«Небольшой мандраж появился, когда уже приехали на стадион, но перед выходом на поле он пропал, — цитирует Комарова Baza. — Получилось забить быстрый гол, сами этого не ожидали и сильно радовались. Ну, а что было потом, все знают. Ребята на скамейке запасных очень переживали за команду.

Обидно, что пропустили так много, не хватило нам опыта и выносливости. Однако я доволен тем, что команда не сдалась даже при счете 1:7. Мы не опустили руки, а играли в футбол.

Впечатления остались непередаваемые, до сих пор кажется, что это был сон. Перед игрой тренер сказал нам получать удовольствие и наслаждаться моментом, а после матча он сказал не расстраиваться. Ведь у нас еще все впереди.