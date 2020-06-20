Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: Были нарушены принципы fair play

«Сочи» в пятницу дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1. За два дня до игры «Ростов» объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава, в связи с чем в заявку донской команды на матч вошли игроки молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения. «Ростов» просил перенести встречу на резервную дату, но «Сочи» выступил против переноса.

«Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается неимоверным трудом. В спорте заложены несколько иные принципы, нежели получение очков. Легко говорить о чем-то со стороны, я не могу быть уверен, как бы я поступил на месте “Сочи”, потому что искушение велико. Но были нарушены принципы fair play. Не знаю, был ли нарушен регламент, но не все в этой жизни определяется только регламентом», — заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции, проходившей в видеоформате.