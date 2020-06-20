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10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: Были нарушены принципы fair play

В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

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«Сочи» в пятницу дома разгромил «Ростов» со счетом 10:1. За два дня до игры «Ростов» объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава, в связи с чем в заявку донской команды на матч вошли игроки молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения. «Ростов» просил перенести встречу на резервную дату, но «Сочи» выступил против переноса.

«Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается неимоверным трудом. В спорте заложены несколько иные принципы, нежели получение очков. Легко говорить о чем-то со стороны, я не могу быть уверен, как бы я поступил на месте “Сочи”, потому что искушение велико. Но были нарушены принципы fair play. Не знаю, был ли нарушен регламент, но не все в этой жизни определяется только регламентом», — заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции, проходившей в видеоформате.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2807 зрителей
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Голы
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Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
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80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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