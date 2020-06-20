«Ком в горле и слезы»: Карпин описал эмоции от игры «Ростова» в Сочи

«Сочи» в пятницу разгромил дома «Ростов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. За два дня до игры «Ростов» объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава, в связи с чем в заявку донской команды на матч вошли игроки молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения. «Ростов» просил перенести встречу на резервную дату, но «Сочи» выступил против переноса.

«Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слез на глазах. Ребята сделали все, что могли, но на поле был даже не дубль “Ростова”, а ребята из академии, которые собрались за день до матча. А всем тем людям, которые говорят, что “Ростов” — сам виноват, у меня есть два встречных вопроса: В чем конкретно виноват “Ростов”? И какой конкретно пункт регламента мы нарушили? Тем более, что не было никакого регламента — актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально?», — рассказал Карпин в интервью Sport24.