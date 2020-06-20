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10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
19:14 (мск), источник: Sport24

«Спартак» уничтожал «Арсенал» на контратаках и вел 3:0. Но на последних минутах чуть не упустил победу

Соболев забил свой первый гол за красно-белых.

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Источник: Sport24

Чемпионат России только начался, а не самых приятных историй уже хватает. В пятницу все российские болельщики обсуждали героическую победу отказавшегося переносить матч «Сочи» над пацанами из «Ростова», в субботу — смехотворные уголовные дела, возбужденные против фанатов «Спартака» из-за перекрытия проезжей части и красочного файер-шоу, которым болельщики провожали команду в Тулу.

Как сообщили в Следственном управлении УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). По нашей информации, один из фанатов москвичей был задержан сегодня в 6 утра, еще двое находятся в розыске. Как сообщает «Чемпионат», двоих болельщиков гостей задержали на входе на стадион в Туле.

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«Спартак» выступил с официальным заявлением, в котором поблагодарил фанатов за яркий перфоманс, призвал пока не ездить на гостевые игры команды и попросил правоохранительные органы отпустить задержанных.

Команда Тедеско же перегруппировалась перед первым после возобновления сезона матчем. Доменико вернулся к схеме с тремя центральными защитниками и вместе с Жиго и Джикией выпустил в основе 20-летнего Павла Маслова из второй команды. Это его второй матч в РПЛ.

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«Арсенал» вышел с четырьмя защитниками, но для розыгрыша мяча третьим центральным постоянно опускался опорник Костадинов.

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Из-за жары и неоптимальных физических кондиций игра очень быстро стала зависеть от индивидуальных действий игроков флангов. Ткачев и Ковалев пытались остановить Бакаева и наказать Айртона, с другого фланга Альварес играл чуть более сдержанно, а на чужой половине поля лучший дриблер РПЛ Лесовой при помощи смещавшегося Ткачева пытался взломать уязвимую спартаковскую связку Маслов — Рассказов.

В начале матча Ларссон и Зобнин неплохо пристрелялись со средней дистанции, но самый явный момент был у центрального защитника «Арсенала» Максима Беляева, который задержался в чужой штрафной после стандарта и бил по воротам чуть ли не с линии вратарской после подачи с фланга, но удар получился не акцентированным и Максименко успешно с ним справился.

«Спартак» с большим трудом прорывался через линии обороны «Арсенала» при позиционных атаках, зато при контратаках получал пространство Бакаев. На 45 минуте Зелимхан после передачи Зобнина протащил мяч, отдал Соболеву, тот на удивление легко ушел от Беляева и воткнул мяч в дальний угол. Это первый гол Александра в футболке «Спартака».

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Во втором тайме «Арсенал» отодвинул игру от своих ворот, «Спартак» продолжал пытаться проводить контратаки через фланги. Спустя час игры Тедеско снял с игры Соболева и выпустил Эсекьеля Понсе, Гус Тиль, которому все сложнее находить место на поле, заменил Бакаева. И пусть принципиально игра не изменилась, уже спустя пять минут «Спартак» удвоил преимущество. И снова опасность пришла с фланга — Айртон на рывке с места ушел от Ковалева и подал на дальнюю штангу точно в голову Рассказову.

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«Арсенал» стал владеть мячом еще больше времени, но «Спартак» это не напрягало — туляки атаковали очень статично. Зато появилось больше свободных зон, в одну из таких ворвался обычно находившийся глубоко Крал — из дальнего угла мяч потащил Шамов, а Костадинов заблокировал добивание Понсе.

Обе команды сбавили в темпе после 70 минуты, но Джордан Ларссон показал, что находится в потрясной форме — промчался с мячом, обыграл соперника, пробросив ему между ног, и выдал гениальную передачу внешней стороной стопы на Понсе — аргентинец со всей дури зарядил в девятку, без шансов для Шамова.

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Хозяева здорово контролировали мяч и как минимум не заслужили поражения с сухим счетом, а «Спартак» в лучших традициях расслабился и разгромная победа превратилась в победу с минимальным преимуществом. Уже в добавленное время Лесовой сначала мощно зарядил в ближний угол, заставив Максименко совершить классный сейв. А спустя минуту Евгений Луценко забил свой десятый мяч в чемпионате — продавил Маслова после подачи с фланга и подправил мяч в ворота.

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А на последней из шести добавленных минут Ещенко привез пенальти. После просмотра VAR Турбин указал на 11 метров, Максименко отбил удар Лесового, но Даниил оказался первым на добивании. «Спартак» снова смазал концовку, а «Арсенал» доказал, что не заслужил разгром.

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«Спартак» одерживает вторую крупную победу в этом сезоне РПЛ (после разгрома «Локомотива») и как минимум до воскресенья выходит на шестое место в чемпионате, отставая от находящегося на пятом лигоевропейском месте ЦСКА на 5 очков (на момент до начала матча армейцев с «Зенитом»). «Спартак» грамотно сработал на контратаках, показав неплохую физическую форму.

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Арсенал Т
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 1896 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДоменико Тедеско
Голы
Евгений Луценко(Ламек Банда)90+4′
Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)44′
Даниил Лесовой90+9′
Николай Рассказов(Айртон)66′
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон)79′
Нереализованные пенальти
Даниил Лесовой90+8′
Составы команд
50Егор Шамов
98Александр Максименко
6Максим Беляев
2Самюэль Жиго
2′
8Гиа Григалава
14Георгий Джикия
90+5′
20Горан Чаушич
39Павел Маслов
70Георгий Костадинов
92Николай Рассказов
22Даниил Лесовой
33Алекс Крал
48Евгений Луценко
6Айртон
42′76′
21Виктор Альварес
85′
38Андрей Ещенко
90+9′
13Максим Володько
10Зелимхан Бакаев
45+4′62′
11Сергей Ткачев
68′73′
8Гус Тил
29Ламек Банда
90+1′
47Роман Зобнин
84′
15Юрий Ковалев
73′73′
9Резиуан Мирзов
77Роман Минаев
23Джордан Ларссон
84′
23Игорь Горбатенко
80′
54Наиль Умяров
28Владислав Пантелеев
77Александр Соболев
28′62′
19Эсекиэль Понсе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)14
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
10Фолы25
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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