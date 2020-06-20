«Спартак» уничтожал «Арсенал» на контратаках и вел 3:0. Но на последних минутах чуть не упустил победу
Соболев забил свой первый гол за
Соболев забил свой первый гол за
Чемпионат России только начался, а не самых приятных историй уже хватает. В пятницу все российские болельщики обсуждали героическую победу отказавшегося переносить матч «Сочи» над пацанами из «Ростова», в субботу — смехотворные уголовные дела, возбужденные против фанатов «Спартака»
Как сообщили в Следственном управлении УВД по
«Спартак» выступил с официальным заявлением, в котором поблагодарил фанатов за яркий перфоманс, призвал пока не ездить на гостевые игры команды и попросил правоохранительные органы отпустить задержанных.
Команда Тедеско же перегруппировалась перед первым после возобновления сезона матчем. Доменико вернулся к схеме с тремя центральными защитниками и вместе с Жиго и Джикией выпустил в основе 20-летнего Павла Маслова из второй команды. Это его второй матч в РПЛ.
«Арсенал» вышел с четырьмя защитниками, но для розыгрыша мяча третьим центральным постоянно опускался опорник Костадинов.
В начале матча Ларссон и Зобнин неплохо пристрелялись со средней дистанции, но самый явный момент был у центрального защитника «Арсенала» Максима Беляева, который задержался в чужой штрафной после стандарта и бил по воротам чуть ли не с линии вратарской после подачи с фланга, но удар получился не акцентированным и Максименко успешно с ним справился.
«Спартак» с большим трудом прорывался через линии обороны «Арсенала» при позиционных атаках, зато при контратаках получал пространство Бакаев. На 45 минуте Зелимхан после передачи Зобнина протащил мяч, отдал Соболеву, тот на удивление легко ушел от Беляева и воткнул мяч в дальний угол. Это первый гол Александра в футболке «Спартака».
Во втором тайме «Арсенал» отодвинул игру от своих ворот, «Спартак» продолжал пытаться проводить контратаки через фланги. Спустя час игры Тедеско снял с игры Соболева и выпустил Эсекьеля Понсе, Гус Тиль, которому все сложнее находить место на поле, заменил Бакаева. И пусть принципиально игра не изменилась, уже спустя пять минут «Спартак» удвоил преимущество. И снова опасность пришла с фланга — Айртон на рывке с места ушел от Ковалева и подал на дальнюю штангу точно в голову Рассказову.
«Арсенал» стал владеть мячом еще больше времени, но «Спартак» это не напрягало — туляки атаковали очень статично. Зато появилось больше свободных зон, в одну из таких ворвался обычно находившийся глубоко Крал — из дальнего угла мяч потащил Шамов, а Костадинов заблокировал добивание Понсе.
Обе команды сбавили в темпе после 70 минуты, но Джордан Ларссон показал, что находится в потрясной форме — промчался с мячом, обыграл соперника, пробросив ему между ног, и выдал гениальную передачу внешней стороной стопы на Понсе — аргентинец со всей дури зарядил в девятку, без шансов для Шамова.
Хозяева здорово контролировали мяч и как минимум не заслужили поражения с сухим счетом, а «Спартак» в лучших традициях расслабился и разгромная победа превратилась в победу с минимальным преимуществом. Уже в добавленное время Лесовой сначала мощно зарядил в ближний угол, заставив Максименко совершить классный сейв. А спустя минуту Евгений Луценко забил свой десятый мяч в чемпионате — продавил Маслова после подачи с фланга и подправил мяч в ворота.
А на последней из шести добавленных минут Ещенко привез пенальти. После просмотра VAR Турбин указал на 11 метров, Максименко отбил удар Лесового, но Даниил оказался первым на добивании. «Спартак» снова смазал концовку, а «Арсенал» доказал, что не заслужил разгром.
«Спартак» одерживает вторую крупную победу в этом сезоне РПЛ (после разгрома «Локомотива») и как минимум до воскресенья выходит на шестое место в чемпионате, отставая от находящегося на пятом лигоевропейском месте ЦСКА на 5 очков (на момент до начала матча армейцев с «Зенитом»). «Спартак» грамотно сработал на контратаках, показав неплохую физическую форму.
|Игорь Черевченко
|Доменико Тедеско
|Евгений Луценко(Ламек Банда)
|90+4′
|Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)
|44′
|Даниил Лесовой
|90+9′
|Николай Рассказов(Айртон)
|66′
|Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон)
|79′
|Даниил Лесовой
|90+8′
|50
|Егор Шамов
|98
|Александр Максименко
|6
|Максим Беляев
|2
|Самюэль Жиго
2′
|8
|Гиа Григалава
|14
|Георгий Джикия
90+5′
|20
|Горан Чаушич
|39
|Павел Маслов
|70
|Георгий Костадинов
|92
|Николай Рассказов
|22
|Даниил Лесовой
|33
|Алекс Крал
|48
|Евгений Луценко
|6
|Айртон
42′76′
|21
|Виктор Альварес
85′
|38
|Андрей Ещенко
90+9′
|13
|Максим Володько
|10
|Зелимхан Бакаев
45+4′62′
|11
|Сергей Ткачев
68′73′
|8
|Гус Тил
|29
|Ламек Банда
90+1′
|47
|Роман Зобнин
84′
|15
|Юрий Ковалев
73′73′
|9
|Резиуан Мирзов
|77
|Роман Минаев
|23
|Джордан Ларссон
84′
|23
|Игорь Горбатенко
80′
|54
|Наиль Умяров
|28
|Владислав Пантелеев
|77
|Александр Соболев
28′62′
|19
|Эсекиэль Понсе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|25
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)