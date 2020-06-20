Леонид Федун: За что поставили пенальти? Что делает ВАР? Это за гранью добра и зла

Источник: Спорт-Экспресс

— Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас ВАР, я не знаю… Вы сами все видели, — сказал Федун.

— Вы про пенальти?

— Да. Прыгает головой вниз, упирается в ноги нашего игрока. И судья дает пенальти. Я не знаю…

— Были опасения, что упустите победу?

— Нет, не было. Хотя в конце судья сильно старался…

— Соболев оправдывает то, что вы его выкупили?

— Увидим. Парень старается. Рад за Рассказова, который забил. В целом, молодцы.

— Но вопросы к судьям у вас остались?