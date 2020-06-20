Леонид Федун: За что поставили пенальти? Что делает ВАР? Это за гранью добра и зла
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
— Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас ВАР, я не знаю… Вы сами все видели, — сказал Федун.
— Вы про пенальти?
— Да. Прыгает головой вниз, упирается в ноги нашего игрока. И судья дает пенальти. Я не знаю…
— Были опасения, что упустите победу?
— Нет, не было. Хотя в конце судья сильно старался…
— Соболев оправдывает то, что вы его выкупили?
— Увидим. Парень старается. Рад за Рассказова, который забил. В целом, молодцы.
— Но вопросы к судьям у вас остались?
— Я не знаю… Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но я не думаю, что
|Игорь Черевченко
|Доменико Тедеско
|Евгений Луценко(Ламек Банда)
|90+4′
|Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)
|44′
|Даниил Лесовой
|90+9′
|Николай Рассказов(Айртон)
|66′
|Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон)
|79′
|Даниил Лесовой
|90+8′
|50
|Егор Шамов
|98
|Александр Максименко
|6
|Максим Беляев
|2
|Самюэль Жиго
2′
|8
|Гиа Григалава
|14
|Георгий Джикия
90+5′
|20
|Горан Чаушич
|39
|Павел Маслов
|70
|Георгий Костадинов
|92
|Николай Рассказов
|22
|Даниил Лесовой
|33
|Алекс Крал
|48
|Евгений Луценко
|6
|Айртон
42′76′
|21
|Виктор Альварес
85′
|38
|Андрей Ещенко
90+9′
|13
|Максим Володько
|10
|Зелимхан Бакаев
45+4′62′
|11
|Сергей Ткачев
68′73′
|8
|Гус Тил
|29
|Ламек Банда
90+1′
|47
|Роман Зобнин
84′
|15
|Юрий Ковалев
73′73′
|9
|Резиуан Мирзов
|77
|Роман Минаев
|23
|Джордан Ларссон
84′
|23
|Игорь Горбатенко
80′
|54
|Наиль Умяров
|28
|Владислав Пантелеев
|77
|Александр Соболев
28′62′
|19
|Эсекиэль Понсе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|25
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)