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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Спартака»: При счете 3:0 я не сомневался в победе над «Арсеналом»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель сказал, что не сомневался в победе «красно-белых» над тульским «Арсеналом» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу после того, как счет стал 3:0.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоялась в субботу в Туле и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

«Прежде всего, всё можно было ожидать в таких обстоятельствах, после паузы. Абсолютно не похоже на то, что происходит в обычной жизни. Мы не знали, как будет смотреться соперник на фоне нас и мы на его фоне. Взяли три очка, и это важно, несмотря на результат. Мы довольны. Гол в “раздевалку” сыграл нам на руку, смогли воспользоваться ситуацией и забили еще два. При счете 3:0 не сомневался, что победим», — сказал Хинкель журналистам.

«Счет 3:0 был бы приятнее, чем 3:2. Но победа есть победа. Мы обошли “Арсенал”, это была игра за 6 очков. Результатом в целом довольны, хороший задел на следующую неделю», — добавил он.

Арсенал Т
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 1896 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДоменико Тедеско
Голы
Евгений Луценко(Ламек Банда)90+4′
Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)44′
Даниил Лесовой90+9′
Николай Рассказов(Айртон)66′
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон)79′
Нереализованные пенальти
Даниил Лесовой90+8′
Составы команд
50Егор Шамов
98Александр Максименко
6Максим Беляев
2Самюэль Жиго
2′
8Гиа Григалава
14Георгий Джикия
90+5′
20Горан Чаушич
39Павел Маслов
70Георгий Костадинов
92Николай Рассказов
22Даниил Лесовой
33Алекс Крал
48Евгений Луценко
6Айртон
42′76′
21Виктор Альварес
85′
38Андрей Ещенко
90+9′
13Максим Володько
10Зелимхан Бакаев
45+4′62′
11Сергей Ткачев
68′73′
8Гус Тил
29Ламек Банда
90+1′
47Роман Зобнин
84′
15Юрий Ковалев
73′73′
9Резиуан Мирзов
77Роман Минаев
23Джордан Ларссон
84′
23Игорь Горбатенко
80′
54Наиль Умяров
28Владислав Пантелеев
77Александр Соболев
28′62′
19Эсекиэль Понсе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)14
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
10Фолы25
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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