Тренер «Спартака»: При счете 3:0 я не сомневался в победе над «Арсеналом»

«Прежде всего, всё можно было ожидать в таких обстоятельствах, после паузы. Абсолютно не похоже на то, что происходит в обычной жизни. Мы не знали, как будет смотреться соперник на фоне нас и мы на его фоне. Взяли три очка, и это важно, несмотря на результат. Мы довольны. Гол в “раздевалку” сыграл нам на руку, смогли воспользоваться ситуацией и забили еще два. При счете 3:0 не сомневался, что победим», — сказал Хинкель журналистам.