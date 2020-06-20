Тренер «Спартака»: При счете 3:0 я не сомневался в победе над «Арсеналом»

Встреча состоялась в субботу в Туле и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
«Прежде всего, всё можно было ожидать в таких обстоятельствах, после паузы. Абсолютно не похоже на то, что происходит в обычной жизни. Мы не знали, как будет смотреться соперник на фоне нас и мы на его фоне. Взяли три очка, и это важно, несмотря на результат. Мы довольны. Гол в “раздевалку” сыграл нам на руку, смогли воспользоваться ситуацией и забили еще два. При счете 3:0 не сомневался, что победим», — сказал Хинкель журналистам.
«Счет 3:0 был бы приятнее, чем 3:2. Но победа есть победа. Мы обошли “Арсенал”, это была игра за 6 очков. Результатом в целом довольны, хороший задел на следующую неделю», — добавил он.