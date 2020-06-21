Джикия: Футболисты «Спартака» готовы оплатить возможные штрафы задержанных болельщиков

Источник: РИА "Новости"

В субботу стало известно, что столичная полиция возбудила дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и поджогов файеров футбольными фанатами около стадиона «Открытие-Арена» на северо-западе Москвы в пятницу.

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«Решение по уголовному делу в отношении болельщиков “Спартака” — это бред. Если будут какие-то штрафы, то возьмем их на себя, компенсируем. Огромное спасибо болельщикам, которые устроили такую поддержку», — сказал Джикия, отметив, что узнал об уголовном преследовании от журналистов.

Матч 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Арсенал» — «Спартак» прошел в Туле, столичный клуб победил со счетом 3:2. Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко, «Арсенал» идет восьмым, в активе клуба 28 очков. В следующем туре «Спартак» 27 июня примет «Уфу», «Арсенал» в этот же день на выезде встретится с «Ростовом».