Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Уфа
Тамбов
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Белшина
БАТЭ
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Минск
Футбол. Зарубежный
18:15
Астон Вилла
Челси
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Рух
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20.06
Атлетико
Вальядолид
10
Футбол. Зарубежный
20.06
Верона
Кальяри
21
Футбол. Зарубежный
20.06
Борнмут
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
20.06
Хетафе
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
20.06
Торино
Парма
11
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
10:12 (мск), источник: ТАСС

Джикия: Футболисты «Спартака» готовы оплатить возможные штрафы задержанных болельщиков

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» готовы оплатить штрафы болельщиков, задержанных после возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Об этом журналистам сказал капитан клуба Георгий Джикия.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу стало известно, что столичная полиция возбудила дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и поджогов файеров футбольными фанатами около стадиона «Открытие-Арена» на северо-западе Москвы в пятницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Решение по уголовному делу в отношении болельщиков “Спартака” — это бред. Если будут какие-то штрафы, то возьмем их на себя, компенсируем. Огромное спасибо болельщикам, которые устроили такую поддержку», — сказал Джикия, отметив, что узнал об уголовном преследовании от журналистов.

Матч 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Арсенал» — «Спартак» прошел в Туле, столичный клуб победил со счетом 3:2. Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко, «Арсенал» идет восьмым, в активе клуба 28 очков. В следующем туре «Спартак» 27 июня примет «Уфу», «Арсенал» в этот же день на выезде встретится с «Ростовом».

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
Читайте также
Арсенал Т
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 1896 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДоменико Тедеско
Голы
Евгений Луценко(Ламек Банда)90+4′
Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)44′
Даниил Лесовой90+9′
Николай Рассказов(Айртон)66′
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон)79′
Нереализованные пенальти
Даниил Лесовой90+8′
Составы команд
50Егор Шамов
98Александр Максименко
6Максим Беляев
2Самюэль Жиго
2′
8Гиа Григалава
14Георгий Джикия
90+5′
20Горан Чаушич
39Павел Маслов
70Георгий Костадинов
92Николай Рассказов
22Даниил Лесовой
33Алекс Крал
48Евгений Луценко
6Айртон
42′76′
21Виктор Альварес
85′
38Андрей Ещенко
90+8′
13Максим Володько
10Зелимхан Бакаев
45+4′62′
11Сергей Ткачев
68′73′
8Гус Тил
29Ламек Банда
90+1′
47Роман Зобнин
84′
15Юрий Ковалев
73′73′
9Резиуан Мирзов
77Роман Минаев
23Джордан Ларссон
84′
23Игорь Горбатенко
80′
54Наиль Умяров
28Владислав Пантелеев
77Александр Соболев
28′62′
19Эсекиэль Понсе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)14
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
10Фолы25
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
«Зенит» прибил ЦСКА и оторвался от конкурентов на 12 очков
Донецкий «Шахтер» стал 13-кратным чемпионом Украины
В Испании произошла первая отставка после возобновления примеры
Весь состав московского «Динамо» сел на карантин
«Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге
СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь