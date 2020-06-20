В «Динамо» — два новых случая коронавируса
Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо».
Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо».
Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.
Таким образом, 26-летний африканец должен быть изолирован от команды минимум на 14 дней и не сможет принять участие в завтрашнем матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». (Вячеслав Короткин).
Ранее коронавирус был выявлен у трех игроков «Динамо»: Романа Евгеньева, Силвестра Игбуна и Дэвида Сангаре. Также в середине мая положительный тест сдали тренер вратарей Дмитрий Изотов и директор медицинского департамента