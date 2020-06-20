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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо».

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Источник: Спорт-Экспресс

Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.

Таким образом, 26-летний африканец должен быть изолирован от команды минимум на 14 дней и не сможет принять участие в завтрашнем матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». (Вячеслав Короткин).

Ранее коронавирус был выявлен у трех игроков «Динамо»: Романа Евгеньева, Силвестра Игбуна и Дэвида Сангаре. Также в середине мая положительный тест сдали тренер вратарей Дмитрий Изотов и директор медицинского департамента бело-голубых Алексей Плесков.

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