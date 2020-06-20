«Зенит» прибил ЦСКА в Москве и оторвался от конкурентов на 12 очков. У Малкома дубль

Источник: Sport24

Не в обиду «Сочи» и «Ростову», но главный матч 23-го тура прошел все-таки в Москве на 3-й Песчаной улице. ЦСКА против «Зенита», Москва против Санкт-Петербурга.

У армейцев перед матчем были определенные проблемы с составом: из-за травм не смогли принять участие в матче Алан Дзагоев, Георгий Щенников и Ильзат Ахметов. Поэтому пользоваться пятничной осечкой «Ростова» были отправлены следующие парни.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже не смог выставить привычный состав. Но не из-за травм, а из-за лимита на легионеров. На скамейке остался Себастьян Дриусси, а на левый фланг нападения отправился Далер Кузяев, который, кажется, сыграл за «Зенит» уже на всех позициях, кроме вратарской.

Питерцы начали матч очень бодро. На третьей минуте Караваев подавая игроков сначала отыгрался с Кузяевым, а затем навесил точно на голову Ивановича — без шансов для Акинфеева.

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Спустя шесть минут счет стал уже 2:0 в пользу гостей. Быстрая атака питерцев с участием Сантоса, Кузяева, Азмуна, Дзюбы и Малкома завершилась голом бразильца. Разыграно было как по нотам.

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Дальше «Зенит» отдал мяч сопернику и стал действовать на контратаках. Одна из них уже на 14-й минуте завершилась голом — Дзюба покатил на Азмуна и тот забил. Но Сергей Иванов гол не засчитал из-за офсайда.

У ЦСКА же в атаке не получалось ничего. Самый острый момент на тайм случился на 37-й минуте, когда Чалов чуть не затолкал мяч в ворота Лунева. Но на подмогу киперу пришли зенитовские защитники.

А на последней минуте Малком оформил дубль. Дзюба протащил мяч от своей половины поля до чужой штрафной, откатил на Сантоса, тот пробил по воротам, но попал в Карпова. Мяч отскочил к Малкому и тот оформил свой первый дубль в РПЛ.

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Чтобы хоть как-то возродить интригу ЦСКА в начале второго тайма насел на ворота соперника, пытаясь организовать быстрый гол. Но какой-то остроты не было. На 53-й минуте Чалов неплохо пробил, но мимо. Вообще первый удар ЦСКА в створ ворота Лунева во втором тайме случился спустя 26 минут после его начала. А если не бить по воротам, сложно отыграться.

Зато «Зенит» мог забить еще несколько раз. Но удар вышедшего на замену Сутормина в практически пустые ворота пришелся в Дриусси. А попытка Дзюбы вырваться один на один с Акинфеевым завершилась фолом Карпова на красную карточку: последние минуты матча армейцы доигрывали в меньшинстве.

И пропустили. Уже в добавленное арбитром время Дриусси реализовал пенальти.

«Зенит» набрал 53 очка и дал понять конкурентам: догнать его будет очень сложно.