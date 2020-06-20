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21:42 (мск), источник: Sport24

«Зенит» прибил ЦСКА в Москве и оторвался от конкурентов на 12 очков. У Малкома дубль

Первая победа питерцев на Песчаной.

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Источник: Sport24

Не в обиду «Сочи» и «Ростову», но главный матч 23-го тура прошел все-таки в Москве на 3-й Песчаной улице. ЦСКА против «Зенита», Москва против Санкт-Петербурга.

У армейцев перед матчем были определенные проблемы с составом: из-за травм не смогли принять участие в матче Алан Дзагоев, Георгий Щенников и Ильзат Ахметов. Поэтому пользоваться пятничной осечкой «Ростова» были отправлены следующие парни.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже не смог выставить привычный состав. Но не из-за травм, а из-за лимита на легионеров. На скамейке остался Себастьян Дриусси, а на левый фланг нападения отправился Далер Кузяев, который, кажется, сыграл за «Зенит» уже на всех позициях, кроме вратарской.

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Питерцы начали матч очень бодро. На третьей минуте Караваев подавая игроков сначала отыгрался с Кузяевым, а затем навесил точно на голову Ивановича — без шансов для Акинфеева.

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Спустя шесть минут счет стал уже 2:0 в пользу гостей. Быстрая атака питерцев с участием Сантоса, Кузяева, Азмуна, Дзюбы и Малкома завершилась голом бразильца. Разыграно было как по нотам.

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Дальше «Зенит» отдал мяч сопернику и стал действовать на контратаках. Одна из них уже на 14-й минуте завершилась голом — Дзюба покатил на Азмуна и тот забил. Но Сергей Иванов гол не засчитал из-за офсайда.

У ЦСКА же в атаке не получалось ничего. Самый острый момент на тайм случился на 37-й минуте, когда Чалов чуть не затолкал мяч в ворота Лунева. Но на подмогу киперу пришли зенитовские защитники.

А на последней минуте Малком оформил дубль. Дзюба протащил мяч от своей половины поля до чужой штрафной, откатил на Сантоса, тот пробил по воротам, но попал в Карпова. Мяч отскочил к Малкому и тот оформил свой первый дубль в РПЛ.

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Чтобы хоть как-то возродить интригу ЦСКА в начале второго тайма насел на ворота соперника, пытаясь организовать быстрый гол. Но какой-то остроты не было. На 53-й минуте Чалов неплохо пробил, но мимо. Вообще первый удар ЦСКА в створ ворота Лунева во втором тайме случился спустя 26 минут после его начала. А если не бить по воротам, сложно отыграться.

Зато «Зенит» мог забить еще несколько раз. Но удар вышедшего на замену Сутормина в практически пустые ворота пришелся в Дриусси. А попытка Дзюбы вырваться один на один с Акинфеевым завершилась фолом Карпова на красную карточку: последние минуты матча армейцы доигрывали в меньшинстве.

И пропустили. Уже в добавленное арбитром время Дриусси реализовал пенальти.

«Зенит» набрал 53 очка и дал понять конкурентам: догнать его будет очень сложно.

  • «Зенит» одержал 16-ю победу в нынешнем сезоне РПЛ и увеличил отрыв от второго места до 12 очков.
  • ЦСКА не смог воспользоваться осечкой «Ростова» и подняться на четвертое место.
  • «Зенит» впервые выиграл у ЦСКА на «ВЭБ-Арене».
  • ЦСКА в третий раз за последние четыре матча пропустил минимум три мяча. До карантина армейцы проиграли «Ростову» в чемпионате и «Спартаку» в Кубке с одинаковым счетом 2:3.
  • ЦСКА еще ни разу не побеждал в официальном матче в 2020 году.
  • Для ЦСКА это поражение стало первым разгромным в нынешнем сезоне РПЛ.
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ЦСКА
0:4
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Семак
Голы
Бранислав Иванович(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)2′
Филипе Силва Малком9′
Филипе Силва Малком45+2′
Себастьян Дриусси90+4′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
99Андрей Лунев
62Вадим Карпов
89′
15Вячеслав Караваев
78Игорь Дивеев
5′
3Дуглас Сантос
8Никола Влашич
6Бранислав Иванович
98Иван Обляков
10′
44Ярослав Ракицкий
9Федор Чалов
27Магомед Оздоев
50′
2Мариу Фернандес
84′
14Далер Кузяев
62′
71Наяир Тикнизян
21Александр Ерохин
81′
14Кирилл Набабкин
46′
22Артем Дзюба
90′
23Хердур Магнуссон
10Эмилиано Ариэль Ригони
5Виктор Васин
46′
7Сердар Азмун
73′
87Константин Марадишвили
91Алексей Сутормин
17Арнор Сигурдссон
65′
5Вильмар Барриос
90′
29Яка Бийол
38Леон Мусаев
25Кристиян Бистрович
76′
8Филипе Силва Малком
61′
20Константин Кучаев
11Себастьян Дриусси
Статистика
2Желтые карточки2
1Красные карточки0
3Голевые моменты6
22Удары (всего)15
3Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
9Угловые3
15Фолы7
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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