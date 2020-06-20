«Зенит» прибил ЦСКА в Москве и оторвался от конкурентов на 12 очков. У Малкома дубль
Первая победа питерцев на Песчаной.
Первая победа питерцев на Песчаной.
Не в обиду «Сочи» и «Ростову», но главный матч 23-го тура прошел
У армейцев перед матчем были определенные проблемы с составом:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже не смог выставить привычный состав. Но не
Питерцы начали матч очень бодро. На третьей минуте Караваев подавая игроков сначала отыгрался с Кузяевым, а затем навесил точно на голову Ивановича — без шансов для Акинфеева.
Спустя шесть минут счет стал уже 2:0 в пользу гостей. Быстрая атака питерцев с участием Сантоса, Кузяева, Азмуна, Дзюбы и Малкома завершилась голом бразильца. Разыграно было как по нотам.
Дальше «Зенит» отдал мяч сопернику и стал действовать на контратаках. Одна из них уже на 14-й минуте завершилась голом — Дзюба покатил на Азмуна и тот забил. Но Сергей Иванов гол не засчитал
У ЦСКА же в атаке не получалось ничего. Самый острый момент на тайм случился на 37-й минуте, когда Чалов чуть не затолкал мяч в ворота Лунева. Но на подмогу киперу пришли зенитовские защитники.
А на последней минуте Малком оформил дубль. Дзюба протащил мяч от своей половины поля до чужой штрафной, откатил на Сантоса, тот пробил по воротам, но попал в Карпова. Мяч отскочил к Малкому и тот оформил свой первый дубль в РПЛ.
Чтобы хоть
Зато «Зенит» мог забить еще несколько раз. Но удар вышедшего на замену Сутормина в практически пустые ворота пришелся в Дриусси. А попытка Дзюбы вырваться один на один с Акинфеевым завершилась фолом Карпова на красную карточку: последние минуты матча армейцы доигрывали в меньшинстве.
И пропустили. Уже в добавленное арбитром время Дриусси реализовал пенальти.
«Зенит» набрал 53 очка и дал понять конкурентам: догнать его будет очень сложно.
|Виктор Гончаренко
|Сергей Семак
|Бранислав Иванович(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)
|2′
|Филипе Силва Малком
|9′
|Филипе Силва Малком
|45+2′
|Себастьян Дриусси
|90+4′
|35
|Игорь Акинфеев
|99
|Андрей Лунев
|62
|Вадим Карпов
89′
|15
|Вячеслав Караваев
|78
|Игорь Дивеев
5′
|3
|Дуглас Сантос
|8
|Никола Влашич
|6
|Бранислав Иванович
|98
|Иван Обляков
10′
|44
|Ярослав Ракицкий
|9
|Федор Чалов
|27
|Магомед Оздоев
50′
|2
|Мариу Фернандес
84′
|14
|Далер Кузяев
62′
|71
|Наяир Тикнизян
|21
|Александр Ерохин
81′
|14
|Кирилл Набабкин
46′
|22
|Артем Дзюба
90′
|23
|Хердур Магнуссон
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|5
|Виктор Васин
46′
|7
|Сердар Азмун
73′
|87
|Константин Марадишвили
|91
|Алексей Сутормин
|17
|Арнор Сигурдссон
65′
|5
|Вильмар Барриос
90′
|29
|Яка Бийол
|38
|Леон Мусаев
|25
|Кристиян Бистрович
76′
|8
|Филипе Силва Малком
61′
|20
|Константин Кучаев
|11
|Себастьян Дриусси
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|22
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)