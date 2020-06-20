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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Селюк рассказал об игроках «Динамо», у которых выявили коронавирус

Агент Дмитрий Селюк заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

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Источник: РИА "Новости"

«У Каборе положительный тест на коронавирус, но ещё будут проверочные тесты. Но на этот момент, как я уже сказал, тест положительный. Как я понимаю, не только у него, но и у Клинтона Н’Жье. Но уверен и в курсе только за Шарля. Сейчас он пройдёт все проверки, процедуры и будет видно.

Если у Шарля или Клинтона выявили COVID-19, мне кажется, их нужно изолировать. Остальные футболисты могут играть без каких либо проблем. Такие ситуации были в «Кёльне» и «Ислочи». Если из-за одного-двух человек будут переносить, это не правильно, — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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