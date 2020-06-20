Дмитрий Селюк рассказал об игроках «Динамо», у которых выявили коронавирус

«У Каборе положительный тест на коронавирус, но ещё будут проверочные тесты. Но на этот момент, как я уже сказал, тест положительный. Как я понимаю, не только у него, но и у Клинтона Н’Жье. Но уверен и в курсе только за Шарля. Сейчас он пройдёт все проверки, процедуры и будет видно.