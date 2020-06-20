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21:59 (мск), источник: Sport24

Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после разгромного поражения от «Зенита» в домашнем матче 23-го тура РПЛ.

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Источник: Sport24

Об этом сообщил его помощник, старший тренер Сергей Овчинников. Игра завершилась поражением армейцев со счетом 0:4.

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление.

Для нас ничего хорошего в этом матче не было. У «Зенита» все получилось. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось, — сказал Овчинников в прямом эфире ютуб-канала РПЛ, придя на послематчевое интервью вместо главного тренера.

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ЦСКА
0:4
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Семак
Голы
Бранислав Иванович(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)2′
Филипе Силва Малком9′
Филипе Силва Малком45+2′
Себастьян Дриусси90+4′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
99Андрей Лунев
62Вадим Карпов
89′
15Вячеслав Караваев
78Игорь Дивеев
5′
3Дуглас Сантос
8Никола Влашич
6Бранислав Иванович
98Иван Обляков
10′
44Ярослав Ракицкий
9Федор Чалов
27Магомед Оздоев
50′
2Мариу Фернандес
84′
14Далер Кузяев
62′
71Наяир Тикнизян
21Александр Ерохин
81′
14Кирилл Набабкин
46′
22Артем Дзюба
90′
23Хердур Магнуссон
10Эмилиано Ариэль Ригони
5Виктор Васин
46′
7Сердар Азмун
73′
87Константин Марадишвили
91Алексей Сутормин
17Арнор Сигурдссон
65′
5Вильмар Барриос
90′
29Яка Бийол
38Леон Мусаев
25Кристиян Бистрович
76′
8Филипе Силва Малком
61′
20Константин Кучаев
11Себастьян Дриусси
Статистика
2Желтые карточки2
1Красные карточки0
3Голевые моменты6
22Удары (всего)15
3Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
9Угловые3
15Фолы7
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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