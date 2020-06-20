Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»

Для нас ничего хорошего в этом матче не было. У «Зенита» все получилось. Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось, — сказал Овчинников в прямом эфире ютуб-канала РПЛ, придя на послематчевое интервью вместо главного тренера.