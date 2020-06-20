Тренер «Зенита» Семак недоволен регламентом возобновления сезона в РПЛ

В пятницу «Сочи» разгромил «Ростов» (Ростов-на-Дону) со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составлял 17,2 года, состав стал самым молодым в истории РПЛ. Основная и молодежная команды «Ростова» находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. «Сочи» отказался переносить матч на более поздний срок.

«Для меня самое важное, что следовало сделать перед тем, как возобновить чемпионат, — прописать, что значит “контактировал”. Если игрок заболел, он не играет, но остальные-то могут играть. Так мы можем потерять очень много матчей и смотреть на то, как играют юноши. Конечно, рад за них, но это не красит наш чемпионат, это не совсем спортивное течение нашего чемпионата», — сказал Семак.