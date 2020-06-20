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20 июня, источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос матча

По данным «СЭ», в «Динамо» получили согласие от «Краснодара» на перенос матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России на 19 июля.

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Источник: Спорт-Экспресс

Теперь в клубе ждут ответ от РПЛ. Москвичи рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили относительно встречи «Сочи» — «Ростов», останется в силе. Если же согласия от премьер-лиги получить не удастся, то «Динамо» сыграет молодежной командой.

Напомним, что у трех игроков бело-голубых — Нжи, Каборе и Шиманьски — выявлен коронавирус. (Константин Алексеев).

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