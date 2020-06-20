«Динамо» сыграет с «Краснодаром» дублем, если РПЛ не согласует перенос матча

Теперь в клубе ждут ответ от РПЛ. Москвичи рассчитывают, что возможность на перенос при согласии двух команд, о которой говорили относительно встречи «Сочи» — «Ростов», останется в силе. Если же согласия от премьер-лиги получить не удастся, то «Динамо» сыграет молодежной командой.