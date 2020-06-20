Весь состав «Динамо» сел на карантин
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин.
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин.
Агент Дмитрий Селюк ранее заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По его словам, у нападающего Клинтона Н’Жье также может быть коронавирус.
О заражении Н’Жье коронавирусной инфекцией сообщал
14 июня «Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1 в товарищеском матче со «Спартаком». Встреча проходила в закрытом режиме. В составе «Динамо» голы забивали Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко и Клинтон Н’Жье, который оформил дубль.
Матч 23-го тура Российской