РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав
Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз хочет, чтобы московское «Динамо» отправило на выездной матч 23-го тура Российской
Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз хочет, чтобы московское «Динамо» отправило на выездной матч 23-го тура Российской
Ранее у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда
Напомним,
«Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (30) — седьмое.