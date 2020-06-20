РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав

Ранее у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин. По информации «Чемпионата», руководство московского клуба ведёт переговоры с «Краснодаром» о переносе матча, который запланирован на завтра, 21 июня.