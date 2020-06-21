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11:30 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» все ближе к чемпионству. Подопечные Семака разгромили в Москве ЦСКА

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) после гостевой победы над московским ЦСКА со счетом 4:0 в матче 23-го тура. Для победы в чемпионате России подопечным Сергея Семака в оставшихся семи играх достаточно набрать 13 очков.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» добился в Москве уверенной победы. В течение первых 10 минут гости забили два мяча — отличились защитник Бранислав Иванович и форвард Малком, большую часть сезона восстанавливавшийся от травмы. Бразилец стал автором дубля в конце первого тайма, а окончательный счет в матче установил нападающий Себастьян Дриусси, реализовавший пенальти на последних минутах встречи.

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«Мы ставку на быстрый гол не делали, нам важно забивать и не пропускать. Хорошо играли и, думаю, заслуженно победили, — отметил после встречи Семак. — Футбол тем и интересен, что он неожиданный, после быстрых голов ЦСКА был вынужден раскрываться, мы этим пользовались. Малком, как и вся команда, не сыграл на 100% своих возможностей, он действовал полезно, сыграл очень прилично, но были моменты, где можно было более четко распорядиться мячом».

«Зенит» впервые с ноября 2014 года обыграл ЦСКА в Москве и впервые — с таким крупным счетом. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры почувствовал себя плохо из-за повысившегося давления, и с журналистами общался старший тренер команды Сергей Овчинников.

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«На второй минуте была персональная ошибка, затем мы пропустили еще один быстрый гол, — сказал Овчинников. — Такое всегда сказывается на игре команды. Мы не сумели перестроиться, а “Зенит” хорошо воспользовался нашими слабыми сторонами. Было слишком много ошибок в обороне, видимо, нужно было по-другому ее выстраивать. Этот матч даст большую пищу для размышлений».

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Предупреждение от Дюкова

Игру посетило немало высоких гостей. Одним из них был вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, осмотревший вместе с руководством Российского футбольного союза и РПЛ подтрибунные помещения «ВЭБ-Арены», оснащенные, согласно регламенту возобновления РПЛ, всем необходимым для проведения турнира.

«У меня прямо поднялось настроение, потому что мы видим, что большой спорт возвращается в нашу жизнь и возвращается он 23-м туром РПЛ, — сказал Чернышенко. — Мы знаем, что уже начался чемпионат России по регби, впереди в августе и в сентябре будет открытие и хоккейного сезона, и баскетбольного, это, конечно, не может нас не радовать. Все это стало возможным благодаря тому, что Министерство спорта РФ, Российская премьер-лига, Российский футбольный союз вместе с Роспотребнадзором провели большую работу».

Сегодня на матче был представитель Роспотребнадзора вместе с руководителями РФС и премьер-лиги. Насколько я знаю, никаких претензий по проведению матча не было, рассадка сработала.
Александр Медведев
Генеральный директор «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, присутствовавший на игре, отметил, что к организации матча в новых условиях на столичном стадионе вопросов нет.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

«Сегодня на матче был представитель Роспотребнадзора вместе с руководителями РФС и премьер-лиги. Насколько я знаю, никаких претензий по проведению матча не было, рассадка сработала, — сказал Медведев ТАСС. — Было бы здорово, если бы начали поднимать процент болельщиков. Если бы его подняли в два раза, это позволило бы встретить на стадионе всех владельцев абонементов».

Президент РФС Александр Дюков выразил надежду на сознательность граждан в плане соблюдения социальной дистанции. «Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности, — сказал Дюков. — Более того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах».

Матчи РПЛ проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

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«Зенит» лучше выглядел функционально и тактически

23-й тур РПЛ посвящен медицинским работникам, как и в других матчах, на 21-й минуте игра была приостановлена, а команды и зрители аплодисментами поблагодарили врачей и медперсонал, которые борются с коронавирусной инфекцией. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона, на трибунах был размещен баннер с надписью «Спасибо врачам». Футболисты «Зенита» вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников.

«35 врачей умерло. Это трагедия большая. Докторам приходится работать круглосуточно вдали от дома ради спасения жизней. За это им большое спасибо», — сказал после игры Семак.

Благодаря этой победе петербургский клуб набрал 53 очка и упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, «Локомотива» и «Краснодара», до 12 очков. Армейцы занимают пятое место с 36 очками.

«Думаю, что “Зенит” надо поздравить, он все ближе и ближе к чемпионству, и сегодня мы видели абсолютное превосходство петербургского клуба над ЦСКА, команда играла абсолютно уверенно, — сказал ТАСС бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев. — ЦСКА что-то пытался сделать, но, к сожалению, ничего хорошего мы не увидели. После такого длительного пропуска, мне кажется, “Зенит” выглядел лучше и функционально, и тактически, он абсолютно заслуженно победил, с чем его и поздравляю. Если ЦСКА хочет попасть в зону Лиги чемпионов, в оставшееся время команде нужно показывать максимальный результат».

Два матча воскресенья под вопросом

В двух других встречах дня успех праздновали игроки «Рубина» и «Спартака». Казанцы в Екатеринбурге одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 2:1, забив оба мяча во втором тайме. «Уралу» же не помогло и удаление у гостей капитана Вячеслава Подберезкина. «Не хватило побольше смены направления атак, надо было менять фланги, заставлять соперника побольше двигаться, уставать, мало было дальних ударов», — отметил после игры главный тренер хозяев Дмитрий Парфенов.

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«Спартак» сумел прервать серию поражений от «Арсенала», победив соперника в Туле со счетом 3:2. Москвичи, игрой которых из-за дисквалификации главного тренера Доменико Тедеско руководил его помощник Андреас Хинкель, сыграли вторым номером и добились успеха, забив три мяча. Хозяева свои голы забили уже в добавленное ко второму тайму время.

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В воскресенье должны пройти заключительные три матча тура, однако судьба двух из них из-за коронавируса пока находится под вопросом. По сообщению различных СМИ, один инфицированный игрок оказался в «Уфе», которой должен принять «Тамбов», в «Динамо», которое в гостях должно сыграть с «Краснодаром», таких игроков несколько, в связи с чем клуб ушел на карантин. Официальных сообщений от клубов, РФС и РПЛ пока нет.

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