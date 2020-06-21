Первый после связанной с коронавирусом паузы тур РПЛ завершится в воскресенье

Источник: РИА "Новости"

Турнир после паузы, связанной с распространением коронавируса, возобновился в пятницу, а за два дня до этого случился инцидент с клубом «Ростов» — у шестерых игроков команды была выявлена коронавирусная инфекция, в результате чего клуб ушел на двухнедельный карантин. В связи с этим на гостевую игру против «Сочи», которая прошла 19 июня, отправились воспитанники клубной академии — средний возраст футболистов в заявке равнялся 17,2 года. Ростовчане проиграли в той встрече со счетом 1:10. Но на этом неприятные истории в РПЛ не закончились.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 21.06.2020, 15:00 Уфа - Тамбов -

В первой встрече воскресенья в столице Башкортостана должны встретиться «Уфа» и «Тамбов» (начало — 15:00 мск). В субботу в ряде СМИ появилась информация, что тест на коронавирус одного из игроков «Уфы» дал положительный результат. Президент «Тамбова» Арсен Габуев, комментируя эти сообщения, заявил ТАСС, что его команда готовится провести матч, а данных по поводу здоровья игроков команды-соперника у него нет.

После 22 туров команды находятся в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице чемпионата России — «Уфа» располагается на 10-м месте, набрав 27 очков, а «Тамбов» с 25 очками занимают 13-ю строчку. Во время трехмесячной паузы обе команды провели по одному товарищескому матчу, потерпев в них поражения — уфимцы уступили лидеру РПЛ петербургскому «Зениту» (0:1), а тамбовчане — московскому «Локомотиву» (0:1).

В весенней части чемпионата России до начала паузы «Уфа» в трех матчах набрала два очка. Команда под руководством Вадима Евсеева сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0) и проиграла «Краснодару» (0:2). «Тамбов» весной до приостановки чемпионата сыграл вничью с «Рубином» (0:0), потерпел поражение от «Динамо» (0:1) и разгромил «Крылья Советов» (3:0).

Официальной информации о том, в каком составе «Уфа» выйдет на игру, на данный момент нет. У «Тамбова» нет проблем с травмированными, но в воскресенье на поле не выйдут полузащитник Антон Килин и нападающий Георгий Мелкадзе, оба игрока гостевой команды пропустят встречу из-за перебора желтых карточек. Предстоящая встреча должна стать второй в истории противостояния команд. Первый матч, прошедший в Саранске на «Мордовия-Арене», завершился со счетом 3:0 в пользу тамбовчан.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 21.06.2020, 20:00 Краснодар - Динамо -

«Краснодар» — «Динамо» под вопросом

Помимо матча «Уфа» — «Тамбов», нет ясности относительно игры между «Краснодаром» и московским «Динамо», которая должна начаться в 20:00 мск. В ряде СМИ появилась информация о том, что у нескольких игроков московской команды диагностирован коронавирус. Если клуб подтвердит эти сообщения, то команда должна уйти на карантин. В таком случае на игру с «Краснодаром» может отправиться молодежный состав бело-голубых, или же команды могут договориться о переносе встречи на резервную дату — 19 июля, который, в свою очередь, должна утвердить РПЛ.

В случае с игрой в Сочи второй вариант не рассматривался, поскольку принципиальной позицией принимающего клуба было проведение игры именно 19 июня. Официальной информации о судьбе матча «Краснодар» — «Динамо» пока нет. До ухода на паузу «Динамо» весной проиграло «Спартаку» (0:2) и победило «Тамбов» (1:0) и грозненский «Ахмат» (3:2), «Краснодар» обыграл «Уфу» (2:0) и «Спартак» (1:0) и проиграл «Сочи» (0:2). В турнирной таблице краснодарский клуб занимает третье место, имея в активе 41 очко после 22 матчей, «Динамо» располагается на седьмой строчке с 30 очками в 22 играх.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 21.06.2020, 17:30 Локомотив - Оренбург -

В еще одном матче воскресенья идущий на втором месте в турнирной таблице «Локомотив» в Москве на «РЖД-Арене» примет располагающийся на 15-й строчке «Оренбург». Эта игра станет для железнодорожников первой официальной под руководством нового главного тренера Марко Николича. 40-летний серб сменил на этом посту 73-летнего Юрия Семина, с которым руководство клуба решило не продлевать контракт.

Во время приостановки чемпионата «Локомотив» провел два товарищеских матча, в которых обыграл «Тамбов» (1:0) и сыграл вничью с «Динамо» (1:1). «Оренбург» не проводил контрольных встреч и готовился к рестарту сезона на клубной базе. В весенней части турнира «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и обыграл «Ахмат» (1:0) с «Ростовом» (3:1). Оренбуржцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), обыграли тульский «Арсенал» (2:0) и уступили «Спартаку» (1:3) и «Сочи» (1:5, перенесенная игра 18-го тура).

В составе хозяев встречу пропустят нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан — первый продолжает восстановление от травмы, а второй в индивидуальном порядке тренируется после выздоровления от коронавирусной инфекции. Во время паузы железнодорожников покинул чемпион мира 2014 года немец Бенедикт Хёведес, который договорился с клубом о расторжении контракта. У гостей единственной потерей является полузащитник Сергей Терехов, который пропустит встречу из-за дисквалификации.