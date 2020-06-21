Игрок ЦСКА Сигурдссон извинился перед болельщиками за разгром от «Зенита»

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок. Что еще можно сказать после такой ужасной игры?» — приводит слова Сигурдссона официальный сайт армейцев.