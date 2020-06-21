«Уфа» подтвердила готовность к проведению матча РПЛ с «Тамбовом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Уфы» и «Тамбова» запланирована на 21 июня, начало — 15:00 мск. Ранее сообщалось, что один из игроков «Уфы» был инфицирован коронавирусом.

«Матч состоится. Все игроки у нас здоровы», — сказал собеседник агентства.

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