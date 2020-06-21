«Уфа» подтвердила готовность к проведению матча РПЛ с «Тамбовом»
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» готов провести домашний матч 23-го тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» готов провести домашний матч 23-го тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом ТАСС сообщили в
Встреча «Уфы» и «Тамбова» запланирована на 21 июня, начало — 15:00 мск. Ранее сообщалось, что один из игроков «Уфы» был инфицирован коронавирусом.
«Матч состоится. Все игроки у нас здоровы», — сказал собеседник агентства.
«Уфа» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 22 матчах. «Тамбов» идет 13-м, имея в активе 25 очков после 22 встреч.