Борис Ротенберг: Юноши «Ростова» не получили бы пользы в РПЛ, играя со сверстниками
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юные футболисты «Ростова» не получили бы необходимого опыта в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Юные футболисты «Ростова» не получили бы необходимого опыта в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
В пятницу «Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составлял 17,2 года. Основная и молодежная команды «Ростова» находятся на карантине
«Эта грязь (критические высказывания в соцсетях после результата — прим. ТАСС) на нас продолжает литься, и все молчат. И люди не могут оценить реалии вещей, которые представил “Ростов”, — сказал Ротенберг. — Их парни молодцы, дали бой, но мы не могли не забивать столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы. Если бы мы жалели молодых, то те не поняли бы этого, так как когда ты борешься с более сильным соперником, то чем больше усилий он прикладывает, чтобы обыграть тебя, тем больше возможностей у тебя для прогресса».
«Если сильный соперник будет играть с тобой в поддавки, то любой молодой парень, который вышел на матч
По словам Ротенберга, руководству «Ростова» следует всем объяснить причины заражения игроков. «Да, говорят, что с них не снимают ответственность, но
Ситуация, связанная с заболеванием игроками коронавирусом, обсуждалась на последнем общем собрании Российской
«Никто же не говорит, а что произошло в “Ростове”, где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым. Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в
В случае переноса матча с «Ростовом» у «Сочи» нарушилась бы целостность подготовки, сказал Ротенберг. «Было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал. Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на
«Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут такую грязь в интернете. Я понимаю, что у всех есть
«Сочи» следующий матч чемпионата России сыграет 26 июня с «Ахматом» на выезде. «Ростов» на следующий день дома должен сыграть с «Арсеналом».