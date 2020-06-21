Борис Ротенберг: Юноши «Ростова» не получили бы пользы в РПЛ, играя со сверстниками

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В пятницу «Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составлял 17,2 года. Основная и молодежная команды «Ростова» находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. В четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов, но «Сочи» отказался от переноса.

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«Эта грязь (критические высказывания в соцсетях после результата — прим. ТАСС) на нас продолжает литься, и все молчат. И люди не могут оценить реалии вещей, которые представил “Ростов”, — сказал Ротенберг. — Их парни молодцы, дали бой, но мы не могли не забивать столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы. Если бы мы жалели молодых, то те не поняли бы этого, так как когда ты борешься с более сильным соперником, то чем больше усилий он прикладывает, чтобы обыграть тебя, тем больше возможностей у тебя для прогресса».

«Если сильный соперник будет играть с тобой в поддавки, то любой молодой парень, который вышел на матч премьер-лиги, скажет, что его команда проиграла “Сочи” со счетом 0:1. Все бы тогда сказали, что “Сочи” мертвый, не смог с таким бюджетом выиграть крупно у молодежи, — сказал Ротенберг. — Если бы мы проиграли, то было бы то же самое: тогда бы сказали, так вам и надо. Выиграли бы с разницей в 20 мячей, говорили бы точно так же, как и сейчас».

По словам Ротенберга, руководству «Ростова» следует всем объяснить причины заражения игроков. «Да, говорят, что с них не снимают ответственность, но мы-то причем здесь? Нам что, извиняться за это, мы обидели кого-то? Ребята вышли на поле и показали тот уровень футбола, который могли», — отметил Ротенберг.

Любой другой клуб РПЛ отказался бы от переноса

Ситуация, связанная с заболеванием игроками коронавирусом, обсуждалась на последнем общем собрании Российской премьер-лиги, отметил Ротенберг. «Эти футболисты своевременно должны быть выявлены, изолированы, предприняты меры по дезинфекции, и если у кого-то был контакт, то тех надо было протестировать. Если игроки здоровы, то этот состав должен продолжать тренироваться с обеспечением норм Роспотребнадзора. И когда говорили о возможности переноса матчей, то было сказано, что переносов не будет, так как таких дней для этого нет», — подчеркнул руководитель «Сочи».

«Никто же не говорит, а что произошло в “Ростове”, где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым. Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в премьер-лигу искать такие даты», — добавил он.

В случае переноса матча с «Ростовом» у «Сочи» нарушилась бы целостность подготовки, сказал Ротенберг. «Было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал. Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды “Сочи”, и так думать неправильно и глупо», — сказал Ротенберг.

«Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут такую грязь в интернете. Я понимаю, что у всех есть какие-то свои недовольства, им делать нечего, они комментируют то, чего не понимают, начинают издеваться над футболистами. Сегодня они поливают грязью Александра Кокорина, проедутся по [Андрею] Мостовому, [Антону] Заболотному. Завтра эти люди выйдут за сборную, она займет призовое место благодаря им, и их будут боготворить», — добавил он.